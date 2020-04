La 'trampa' que se esconde tras los elogios de la OMS a la gestión de Sánchez

Es una realidad que la Organización Mundial de la Salud ha aplaudido la labor de España en la crisis del coronavirus de forma pública. Un ejemplo de ello es el tuit que su director europeo, Hans Kluge, publicó hace unos días: “Profundamente impresionado por el heroísmo de los trabajadores de primera línea, la solidaridad de los españoles y la resolución inspiradora del Gobierno. Optimismo cuidadoso como resultado de medidas audaces, enfoques innovadores y decisiones valientes (mención al ministro de Sanidad, Salvador Illa, incluida)”.

@WHO_Europe #COVID2019 Mission to Spain concluded yesterday: deeply impressed by heroism of frontline workers, solidarity of ����people and inspiring resolve of Government. Careful optimism as result of bold measures, innovative approaches & courageous decisions @salvadorilla pic.twitter.com/Mebmg4W8Ly — Hans Kluge (@hans_kluge) April 5, 2020

No ha sido el único miembro de la OMS que ha alabado la gestión española en las últimas semanas. El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, también se expresó al respecto en Twitter: “Mucho agradecimiento al primer ministro Sánchez por su compromiso político. España ejemplifica el enfoque de todo el Gobierno necesario para luchar contra el coronavirus. La OMS está lista para ayudar a todos los países a detener el COVID”.

Very good discussion with ���� Prime Minister @sanchezcastejon about #COVID19. Much appreciation to PM Sanchez for his political commitment. Spain exemplifies the all-of-government approach needed to fight #coronavirus. @WHO stands ready to support all countries in stopping #COVID pic.twitter.com/tYYvPkuGKv — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 9, 2020

Declaraciones como estas han llevado al Ejecutivo español a sacar pecho, vanagloriándose del apoyo de la OMS hacia su gestión de la pandemia. Sin embargo, no sólo España ha recibido este tipo de elogios, como podría llegar a pensarse.

España no es ninguna excepción

Como ya hizo en otros momentos de la crisis, el economista Juan Ramón Rallo ha salido al paso del Gobierno. El título de su vídeo al respecto de la OMS y España ya es toda una declaración de intenciones: “La OMS ha felicitado a Sánchez... y también a Trump, Johnson e Irán”.

Tras reseñar algunos de los tuits ya mencionados y constatar que la OMS ha valorado de forma positiva la gestión gubernamental española, Rallo se pregunta: “¿Son estas alabanzas excepcionales? ¿Algo inédito y que por tanto dice algo muy a favor del enfoque que está siguiendo el Gobierno español?”. Por supuesto, su respuesta es negativa. Y hay varios motivos que la sustentan.

La OMS alaba por sistema

Al inicio del vídeo de Rallo, aparecen también unas declaraciones de Pablo Echenique. En ellas, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso afirma, entre otras cosas, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, son unos “sociópatas”.

Unos “sociópatas” a los que el director general de la OMS alabó de nuevo en la red social de los 140 caracteres. En el caso de Trump, tanto en febrero como en marzo. En el de Johnson, por partida doble en marzo. Y aún hay muchos más países y mandatarios a los que Tedros Adhanom Ghebreyesus ha alabado en las redes sociales: Irán (“Uno de los países con la gestión más desastrosa frente al coronavirus”, según Rallo), Chile (en este caso, la gestión sí podría calificarse de “exitosa”), Italia, Holanda, Arabia Saudí (“Aplaudiendo a una tiranía”) y Alemania, entre otros.

“Es obvio que el doctor Tedros alaba a prácticamente todo el mundo. De hecho, lo extraño es que critique a alguien. La OMS no emite críticas. Por tanto, las alabanzas tienen un valor bastante relativo”, expone el economista. Tras analizar la actitud del máximo responsable de la OMS, Rallo pasa a valorar al director regional europeo de esta, que sale igual parado: en el último mes y medio, Hans Kluge ha tenido buenas palabras para la gestión de Italia, Chipre, Albania, Grecia, Malta, República Checa, Turquía y Kazajistán.

Por tanto, Rallo deja claro que “parece que la OMS aplaude a prácticamente todo el mundo: no tiene nada de especial que haya aplaudido las medidas y la respuesta de España”. De esos aplausos no se puede sacar en claro que la respuesta sea “necesariamente negativa”, pero tampoco demuestra que sea “necesariamente positiva”.

¿Por qué la OMS reparte alabanzas generalizadas?

A la hora de contestar a esta pregunta, Rallo apunta que no hay que olvidar “la naturaleza de la OMS”. Se trata de “una burocracia supraestatal que es financiada por aportaciones de todos los estados miembros”. Lo cual explicaría que la OMS no se pueda permitir la crítica a quienes “están pagando el sueldo de Tedros o de Kluge”.

Para demostrar la vertiente política de la OMS (que en ocasiones puede llegar a pesar más que el apartado sanitario), Rallo saca a la palestra unas manifestaciones, a su juicio, “especialmente vergonzosas”. Según cuenta en su vídeo, la OMS “fue una de las primeras organizaciones en encubrir el desastre del estallido del coronavirus en China, blanquear al régimen chino y minimizar el grado de amenaza que suponía”.

Rallo analiza uno de los tuits elogiosos de Tedros, en este caso dirigido a China, y llega a la conclusión de que lo que quiere transmitir la OMS es “no nos preocupemos demasiado por el coronavirus porque China tiene la situación controlada”. Como también evidencia, según el economista, un retuit previo a Donald Trump.

Just back from����where I held frank talks with President Xi Jinping, who has taken charge of a monumental national response to the #coronavirus outbreak. Based on cooperation & solidarity, China has committed to protecting its citizens & all people globally from the outbreak pic.twitter.com/Q2aT3UYpAn — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 29, 2020

“Tedros no quería enemistarse con China, que es uno de los principales financiadores de la OMS y que había hecho enormes inversiones en Etiopía cuando Tedros era ministro de Sanidad de este país”, asevera Rallo sobre la “lectura política”, que no “lectura técnica”, de “muchas de las declaraciones de la OMS”.

El gran olvidado por la OMS

Para terminar su exposición, Rallo habla de Taiwán, “un país al que extrañamente la OMS no ha alabado en absoluto, pese a ser uno de los ejemplos más exitosos de contención del coronavirus”. ¿Por qué? No pertenece a la OMS y “desoyó las recomendaciones políticas” de esta, basadas en no suspender los vuelos con China.

Ahí queda la explicación de que la Organización Mundial de la Salud no se acuerde de “uno de los ejemplos más exitosos de contención del coronavirus”. Y la conclusión final de que la OMS “ha alabado al Gobierno de Pedro Sánchez y a muchísimos otros países, incluso que lo están haciendo fatal”.