El calificativo de Herrera para el Gobierno ante un nuevo estado de alarma, entre lo más leído de este jueves

Como este es un Gobierno, ciertamente, no digno de confianza, ayer ya lo vieron ustedes en el Congreso, lo que pedía era arrimar el hombro a los que desprecia, a los que ignora, a los que les pide el apoyo que ya le han dado en cuatro ocasiones cuando son sus propios socios, el PNV empieza a no querer saber nada, Esquerra tampoco, los que no avalan el Estado de Alarma. No se puede apoyar otro Estado de Alarma para que gobierne a sus anchas el peor Gobierno posible encabezado por dos incompetentes, se deben acabar los cheques en blanco, no han buscado ningún acuerdo.

La crisis del coronavirus nos está trayendo un huracán político difícilmente recordado. A las múltiples rectificaciones sobre la marcha del gobierno de Pedro Sánchez, se le une una oposición cuya paciencia se acaba por cada día que pasa. Todo ello sin olvidar las amenazas a la misma legislatura que desde sectores independentistas, Gabriel Rufián a la cabeza, lanzaron en sede parlamentaria. Es en este difícil contexto cuando más se analizan las palabras, acciones y sobre todo gestos de nuestros políticos. El último, Pedro Sánchez y su mirada indiscreta a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet mientras hablaba el diputado de Ciudadanos, Edmundo Bal.

La parodia de Carlos Latre imitando a Pedro Sánchez con la desescalada

Latre se ha atrevido a dar un paso más y se ha metido en la piel del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con motivo de las dudosas fases de la desescalada. El imitador 'ha sacado' la faceta más cantarina del líder del Partido Socialista.

En un vídeo compartido en sus redes y subido a la plataforma de vídeos, Youtube, se puede ver a Latre ataviado como el presidente del Ejecutivo, y como si de un videoclip se tratase, ha versionado la famosísima canción del 'Chiqui Chiqui' que Rodolfo Chikilicuatre llevase al Festival de Eurovisión en el año 2008.

Jorge Javier vive con miedo de una vecina tras sus críticas políticas: "Me voy a tener que ir casa"

Jorge Javier Vázquez, lejos de su papel de presentador estrella de Mediaset, ha saltado a todos los titulares después de la dura crítica que hizo a Vox y a la extrema derecha tras una discusión con su colaborador Antonio Moreno. Durante esa discusión soltó algunas frases que corrieron como la pólvora por las redes sociales y que se convertían en tendencias al poco tiempo. "No te voy a dejar hablar más para decir tonterías. Este programa es de rojos y maricones. Quien no lo quiera ver, que no lo vea. El discurso de Vox aquí, no, lo siento mucho. Podéis debatir lo que queráis, pero los discursos y las mierdas, no. No me toques las narices con los putos discursos de Vox", excamaba en esa ocasión. Un discurso que ha sido criticado por los miembros de Vox, o incluso por Paula Vázquez, y alabado por miembros de la izquierda como Ada Colau o Echenique.

A pesar del complicado momento sanitario que atraviesa nuestro país por culpa del Covid-19, Pablo Motos no falta a su cita con 'El Hormiguero' día tras día, aunque el programa de Antena 3 se ha visto obligado a cambiar su formato para poder seguir emitiéndose durante la cuarentena.

Muy crítico con la actuación de Pedro Sánchez al frente del Gobierno durante esta crisis, Pablo no ha dudado en mostrar su desacuerdo con algunas de las decisiones del estado utilizando una de las secciones de su programa como plataforma para alzar la voz contra los errores de Sánchez, convirtiéndose en centro de la polémica en redes sociales por sus palabras.

Pero en esta ocasión, Pablo salió de su domicilio con el rostro muy serio y sin tomar ninguna medida de prevención como la mascarilla o los guantes para subirse rápidamente al coche que le estaba esperando en la puerta. Un gesto que llama la atención ya que el presentador criticó a Pedro Sánchez que no decretase de manera obligatoria el uso de mascarillas. El conductor que le abrió la puerta del vehículo sí lució guantes y mascarilla para evitar así cualquier tipo de posible contagio.