Jorge Javier Vázquez pierde los papeles y ataca a Vox: "Este programa es de rojos. Aquí el discurso de Vox no"

Parece que Jorge Javier Vázquez es de los de 'donde digo digo, digo Diego'. El presentador del Telecinco cumple a rajatabla la fábula del escorpión y la rana. A pesar de que Jorge Javier afirmase hace un par de semanas en 'Sálvame' que no se manifestaría en mas ocasiones en su programa sobre política, en concreto de Vox, después de tener varios encontronazos debido al partido de Santiago Abascal.

Primero tuvo que desmentir públicamente una información que había dado sobre la tercera fuerza política de España, y más tarde denunciaba estar sufriendo una persecución pública debido a un vídeo manipulado que corría como la polvora entre la extrema derecha: "Recuperaron un vídeo mío de hace años y, manipulando, se mezcla con imágenes actuales, y se dicen unas cosas que jamás pronuncié sobre la gente mayor. Mi labor ahora no es poder enervar a gente que nos está viendo y que no están de acuerdo conmigo. Yo me voy a mostrar aséptico en la mayor medida de lo posible y me voy a limitar a informar y no opinar porque no quiero incomodar a la gente", declaraba en aquella ocasión.

El duro ataque de Jorge Javier a Vox: "Este programa es de rojos"

Parece que todo el mundo está enganchado al triángulo (cuando no sean más) amoroso que ha protagonizado más horas de televisión en los últimos días. Telecinco se ha convertido en la plataforma oficial de este culebrón que ha entretenido la cuarentena de muchos.

'Sálvame' continúa nutriéndose de esta historia contando con sus protagonistas y también con sus colaboradores habituales. Es por eso que Antonio Moreno ha querido defender que se está linchando a Alfonso Merlos por su ideología: "¿Qué no podemos hacer si tenemos a Pablo Iglesias con un chalet...? ¿La derecha no podemos poner los cuernos? Si tenemos un presidente del Gobierno que dice una cosa y luego hace lo que le da la gana", decía haciendo saltar a Jorge Javier Vázquez.

Poco ha tardado el presentador de 'Sálvame' en perder los papeles y cortar directamente a su colaborador: "Estoy hasta las narices de que se haga mal y salgáis y digáis 'este más'. ¿Qué tiene que ver aquí Pablo Iglesias? ¿Le ha puesto él a la tía? ¿O Irene Montero? ¿Y el chalet de Galapagar? No te voy a dejar hablar más para decir tonterías. Este programa es de rojos y maricones. Quien no lo quiera ver, que no lo vea. Declaración de principios, esto es este programa", afirmaba muy alterado y para sorpresa de muchos, ya que rompía completamente su postura de no enfrentarse a nadie para dinamitar todo.

Antonio Montero intentaba defenderse pero sin éxito ya que el presentador de 'Sálvame' continuaba alterado y aprovecha su poder dentro del programa para evitar posturas críticas hacia sus comentarios, mientras que él seguía cargando contra Montero al que acusaba de pensar como el iderario político de Vox: "A mi edad ya no quiere escuchar más gilipolleces. Esto es Vox, señores. Sigue hablando, esto es lo único que necesitamos para que esta gente desaparezca del mapa, ¿quieres un atril? Quiero que hables sobre este tema con un letrero que ponga 'votante de Vox'. Quiero que la gente sepa lo que dice el votante de Vox, como tú, que lo eres porque lo has dicho", decía señalando claramente a Montero.

"El discurso de Vox aquí, no, lo siento mucho. Podéis debatir lo que queráis, pero los discursos y las mierdas, no. No me toques las narices con los putos discursos de Vox. Hombre, a tomar por culo ya. Al menos si te lo saltas te callas, pero no puedes estar diciéndole a la sociedad lo que tiene que hacer y de puertas para dentro... la gente quiere responsabilidades y se la están pidiendo a un señor que lo pide a los demás", terminaba acusando la actitud de Alfonso Merlos de cara al confinamiento.

La respuesta de Vox a los ataques de Jorge Javier

El partido de Santiago Abascal no ha dejado que estos ataques hayan caído en saco roto. Por eso han utilizado sus perfiles de redes sociales para denunciar las declaraciones del presentador de Telecinco. "Es indignante que a los españoles se les impida enterrar a sus muertos en familia y sí se permita a millonarios progres hacer tele basura", comenzaban escribiendo sobre el programa presentado por Jorge Javier y que se ha convertido en tendencia en redes sociales durante los últimos días.

"Jorge Javier, tu programa se emite gracias a una concesión pública, la misma concesión con la que silenciaste una violación en directo", terminaban de escribir respondiendo al presentador recordándole es supuesto caso de violación que se dio en 'Gran Hermano'.

