La norma que todo el mundo debería seguir en una boda, según Carmen Lomana: "Estoy cansada de repetirlo"

No falta a su cita y siempre lo hace con una sonrisa en la cara. Carmen Lomana es una de las mujeres del momento en nuestro país y cada sábado responde al consultorio de sus oyentes, en el 666 55 40 00, y repasa la crónica social con el equipo de Cristina.

Este sábado, 22 de noviembre, Carmen ha emplazado a todos los oyentes a visitar su tradicional mercadillo navideño, que tendrá lugar desde el próximo miércoles 26 de noviembre hasta el sábado al mediodía. ¿Qué habrá? Sobre todo ropa y, afirma, a precios asequibles. Y además... ¡con fines benéficos!

En el consultorio de hoy, los oyentes han querido saber qué es un hombre performativo, "aquel que adopta una estética de moderno, de progre, pero no por convicción... si no por moda. Busca una validación social (...) no es real, no se lo cree ni él".

"Mi momento del día es la merienda: siempre tomo dos onzas de chocolate con leche, un bollo y té"

Un joven preguntaba a la socialité cuál es el protocolo a seguir en una boda por los hombres que llevan traje de chaqueta: "Lo que nunca, nunca jamás hay que hacer es quitarse la chaqueta a la hora de almorzar (...) ningún invitado". ¿Ni en el baile? preguntaba la directora del programa: "No debería. Estoy cansada de repetirlo: se debe salir de la boda igual que se llega". Si se va con tacones, se sale con tacones. Ojalá sin lesiones. El novio de la boda... tampoco debería quitarse la chaqueta hasta el momento del baile... como pronto: "El baile lo tendrá que hacer vestido de novio con la madrina. Pero si hay un recorrido de boda grande y se desatan con el baile... pues ya está".

Otra oyente quería saber cuál es el momento del día de Carmen Lomana. Ese ratito para uno o una misma, que se disfruta con especial placer. En el caso de nuestra colaboradora... ¡es el mismo que el de la oyente! La merienda: "Esta señora me ha copiado. Mi momento es la hora de merendar. ¡Me encanta! Tomo siempre dos onzas de chocolate con leche y un bollo. Pan con mantequilla, como cuando era niña (...) y de beber, té con leche".