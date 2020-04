Jorge Javier Vázquez, muy asustado tras sus brutales críticas a Vox: estas han sido las consecuencias

Jorge Javier Vázquez, lejos de su papel de presentador estrella de Mediaset, ha saltado a todos los titulares después de la dura crítica que hizo a Vox y a la extrema derecha tras una discusión con su colaborador Antonio Moreno. Durante esa discusión soltó algunas frases que corrieron como la pólvora por las redes sociales y que se convertían en tendencias al poco tiempo. "No te voy a dejar hablar más para decir tonterías. Este programa es de rojos y maricones. Quien no lo quiera ver, que no lo vea. El discurso de Vox aquí, no, lo siento mucho. Podéis debatir lo que queráis, pero los discursos y las mierdas, no. No me toques las narices con los putos discursos de Vox", excamaba en esa ocasión. Un discurso que ha sido criticado por los miembros de Vox, o incluso por Paula Vázquez, y alabado por miembros de la izquierda como Ada Colau o Echenique.

El miedo de Jorge Javier a una vecina por sus críticas a Vox

No era la primera vez que el presentador de 'Sálvame' tenía un arrebato político así, ya que durante toda la cuarentena sus comentarios políticos se han hecho recurrentes. Tanto así que llegó a denunciar una persecución a su persona fomentanda por la extrema derecha. Ahora, tras toda la polémica destada por el "rojo y maricones", Jorge Javier ha confesado en 'Sálvame' un episodio que le ha estado torturando durante los últimos días.

El presentador explicaba como una vecina le había dejado un detalle cuando sufrió un ictus que casi le cuesta la vida y que le alejó de la televisión durante unos meses: "Cuando me dio el ictus llegué a casa y cuando llegué a casa había una caja de cerezas y un número de teléfono", comenzaba explicando. Tras recibir este obsequio, el presentador quiso ser agradecido y llamó a esta vecina para darle las gracias con toda la cordialidad y normalidad de esta estampa "Ictus, caja de cerezas, se lo agradezco, punto", comentaba.

Sin embargo, todo esto habría cambiado después de todos los comentarios políticos de Jorge Javier durante todos estos días, llegando incluso a recibir amenazas subidas de tono: "Cuando lo del COVID-19, esta señora, a la que no conozco de nada, me empezó a mandar unos mensajes… Pensaba que mi teléfono era la barra de un bar. Estaba en mi casa y lo mínimo que me decía era lameculos. De aquí para arriba. Yo le decía: que no la conozco de nada, que no tenemos ninguna confianza", confesaba Vázquez con cierto tono de preocupación.

Tras esta confesión, Jorge Javier explicaba que desde hace varios años vive en una urbanización de carácter exclusivo de Madrid "que entiendo que son conservadores ideológicamente". En ella viven entre otros Bertín Osborne o Paloma San Basilio. El presentador de 'Sálvame', explicaba que nunca había tenido ningún problema con sus vecinos en todos estos años, pero sin embargo, este episodio lo tiene preocupado: "Te juro que estaba pensando: a ver si ahora se va a tener tal revolución que me voy a tener que ir de esta casa. Estos días he pensado que no podemos vivir así. Tenemos que ser capaces de que cada uno piense lo que le dé la gana sin tener miedo", reflexionaba sobre las relaciones de diferentes ideas políticas.

"Pase lo que pase pienso quedarme. Estoy inquieto por lo que pueda pasar cuando pase todo esto. Se están mezclando los aplausos con las caceroladas. El clima es tan grande que la tensión es enorme", terminaba el presentador de 'Sálvame' que también confesaba que a esa vecina la había terminado por bloquear de su móvil: "Tengo que decir que me da vergüenza haber bloqueado a una vecina, pero cuando la vea: ¿qué le digo? La que tendría que tener vergüenza es ella".

