Paula Vázquez sorprende atacando a 'Sálvame' después de que Jorge Javier cargase contra Vox

Mucho está dando que hablar Jorge Javier Vázquez durante las últimas semanas. El presentador de Telecinco no deja de regalar titulares durante esta cuarentena con sus idas y venidas hablando de política.

Después de diversos mensajes y lios con confesiones políticas, el presentador ha tenido varios encontronazos con grupos de derecha y hasta con Vox.Con el partido de Santiago Abascal ha protagonizado varias polémicas, teniendo incluso que desmentir unas informaciones que había dado.

Tras denunciar una campaña contra su imagen, Jorge Javier admitía que no volvería a hablar de política por respeto a su público, algo que duró más bien poco.

El presentador de 'Sálvame' se convertía en trending topic después de estallar en directo y censurar a su colaborador Antonio Montero al mismo tiempo que atacaba a Vox.

"No te voy a dejar hablar más para decir tonterías. Este programa es de rojos y maricones. Quien no lo quiera ver, que no lo vea. Declaración de principios, esto es este programa. El discurso de Vox aquí, no, lo siento mucho. Podéis debatir lo que queráis, pero los discursos y las mierdas, no. No me toques las narices con los putos discursos de Vox", eran algunos de los comentarios que se podían escuchar en boca de Jorge Javier Vázquez.

Estas declaraciones pronto se convertían en lo más comentado del día recibiendo críticas y elogios a partes iguales. Entre los que se posicionaron a su favor se encontraba Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona. "Hacía tiempo que nadie le callaba la boca al fascismo en prime time y con tanto estilo", se podía leer en el perfil de la edil catalana.

Por su parte Vox no dejaba caer en saco roto las declaraciones del presentador y respondía con dureza e ironía: "Es indignante que a los españoles se les impida enterrar a sus muertos en familia y sí se permita a millonarios progres hacer tele basura. Jorge Javier, tu programa se emite gracias a una concesión pública, la misma concesión con la que silenciaste una violación en directo".

Es indignante que a los españoles se les impida enterrar a sus muertos en familia y sí se permita a millonarios progres hacer tele basura.



Paula Vázquez ataca a 'Sálvame': "Es machista y misógino"

Muchos son los que en el mundo de la cultura y la televisión tienen una marcada postura ideológica, a pesar de ello no se manifiestan claramente por un partido para evitar represalias de cara a futuros trabajos.

Paula Vázquez es todo lo contrario, en los últimos años se ha posicionado públicamente muy cercana al ideario de Unidas Podemos, lo que le ha provocado enganchones con sectores contrarios a ella.

Por esa razón ha sorprendido que una de las personas más críticas con 'Sálvame' haya sido precisamente la presentadora gallega que trabajo para Telecinco entre los años 1998 y 2002. Vázquez no ha entendido los elogios exagerados al programa y también a Jorge Javier después del último ataque a Vox de este último.

SALVAME es el programa más machista y misógino que existe en la televisión. Años viviendo de criticar la vida privada de “fundamentalmente”mujeres. ¿Y ahora resulta que son la Epifanía del sentido común? #ABuenasHorasMangasVerdes#AmosNoMeJodas — Paula Vázquez �� (@PaulaVazquezTV) April 28, 2020

"SALVAME es el programa más machista y misógino que existe en la televisión. Años viviendo de criticar la vida privada de “fundamentalmente” mujeres. ¿Y ahora resulta que son la Epifanía del sentido común? #ABuenasHorasMangasVerdes #AmosNoMeJodas", se podía leer en su perfil donde acusaba al programa de Telecinco de machista y misógino.

No es la primera vez que Paula Vázquez ataca a la cadena de Mediaset ya que en 2008 se despachó a gusto con 'Aquí hay tomate' y su cancelación final: "El Tomate rozaba lo ilegal. No jugaban limpio", confesó en aquella ocasión a pesar de estar trabajando en Cuatro presentando 'Fama: A bailar'.

Paula Vázquez nunca ha ocultado su afinidad política cercana a Unidas PodemosAgencias

