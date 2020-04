Herrera: “No se puede apoyar otro Estado de Alarma para que gobierne a sus anchas el peor Gobierno posible"

Audio

¡Señoras, señores, me alegro, buenos días!

Bienvenidos al jueves 30 de abril, son las 8 de la mañana. Amaneció, vaya así amaneció, y abril se acaba, el confinamiento no tanto, son 47 días y estamos a ver si pormenorizamos algunas cosas acerca del desconfinamiento.

ESCUCHA EL EDITORIAL DE CARLOS HERRERA

Las altas médicas se disparan pero los muertos y sobre todo los contagiados vuelven a repuntar , nos situamos ayer fallecieron bueno saben ustedes que todos los días tienen su afán y su recuento y de hecho desgraciadamente hay que contar nuevos fallecidos, nuevos fallecidos en España: 325, 24 más que el día anterior nuevamente, por encima de la barrera de los 300. Si uno analizaba la serie histórica, los números no cuadraban pero Fernando Simón lo justificó de forma escueta. El día que contabilicemos a los que fallecieron en residencias la cifra se dispara, eso es otra cosa.

POLÉMICA CON EL DESCONFINAMIENTO, PERO EL ESCÁNDALO ES LO DE RAJOY

Vamos a ver, estamos a cuatro días para que empiece la polémica de esa cosa que llaman desescalada, el desconfinamiento. A dos días para que la gente salga a hacer deportes, a dar, paseos. A Rajoy le puede costar una multa el haber dado una vuelta allí en su urbanización, la Policía ha cursado una denuncia contra Rajoy por saltarse el confinamiento, dio unas carreritas cerca de su domicilio -la verdad que un lugar apartado con poco tránsito- pero allí estaba un cámara de televisión que pasaba por allí, y ya es casualidad, pero el mismo día de emisión fue convertida en la noticia del momento por la misma cadena que no ve nada raro en la mortalidad española. El ministro del Interior anunció una investigación y le caerá una sanción económica, y nada que objetar si cometió una infracción, se siente, ahora es de régimen bananero poner en eso toda la atención, movilizar todos los recursos públicos, utilizarlo políticamente como si fuera el gran escándalo mientras se nos acumulan los escándalos de verdad.

Rajoy haciendo deporte en 2017

LEER MÁS

¿En qué se diferencia nuestra desescalada de la del resto de países europeos?

LAS PREGUNTAS DE HERRERA AL GOBIERNO

¿Cuántas veces se ha saltado la cuarentena Pablo Iglesias? ¿Y Sánchez? ¿Cuánta gente se contagió por hacerles caso cuando decían que esto iba a ser una gripecilla y que mata más el machismo que el coronavirus? ¿Ha hecho alguien negocio con la compra de material sanitario defectuoso por importe de 1.540.000 euros? ¿Por qué España tiene 500 muertos por millón de habitantes y Grecia 14? ¿Por qué cierran 8000 empresas al día y la mitad de los ERTE no se han pagado? ¿Por qué se miente con descaro con los datos falsos de la OCDE?¿Por qué llevamos un mes y medio confinados para lo que quieren y no sueltan para lo que les da la gana solo? ¿Por qué permitieron vuelos con Italia hasta el 10 de marzo?¿Por qué recuentan mal los muertos? ¿Por qué estuvieron 44 días ignorando avisos internacionales?... A mí se me ocurren mil preguntas qué necesita respuesta, ahora pero lo importante son las carreritas de Rajoy.

HERRERA DESTAPA LA MEDIDA SOBRE LOS BARES DEL GOBIERNO

Ayer en lo informativo fue un día difícil de gestionar porque cuando te sueltan un volquete de imprecisiones, incluso contradicciones, la primera parte del día la pierdes en tratar de ordenar todo lo que se ha anunciado y ahí siempre el Gobierno gana algo de tiempo, bueno cuando hay alguien que tiene la sensación de que están haciendo cosas.

Bueno para empezar, autónomos, empresarios han constatado que con el galimatías de las cuatro fases las cuentas no salen, por una razón muy sencilla porque hay un sinfín de negocios que al 30% de capacidad no son rentables. El sector hostelero, ¿dónde van ellos poniendo en marcha una instalación que eso tiene un coste importante si no hay movilidad, si los turistas no pueden venir, si la playa no abre? Hay algunos que dicen que se debería abrir la mano más de golpe, pero tal vez con sentido común. Hay otros que plantean directamente esperarse a que la situación permite abrir a un 50% ¿pero qué es lo que pasa? ¿Dónde está el gato encerrado? Y para eso, el Gobierno tiene que garantizar que no va a retirar las ayudas o no va a retirar los ERTEs de los trabajadores que están en una especie de hibernación, y ¿qué es lo que se temen los empresarios? Que este Gobierno les diga: como ya podéis abrir el que no abra es porque no le da la gana, con lo cual adiós al ERTE y eso convendría aclararlo. ERTEs por cierto que se tramitan todos ellos sin todavía haber cobrado nadie un duro, y ¿a quién le pueden salir las cuentas? Pues mira, las peluquerías que están ya cogiendo cita para dosmeses, la gente que tenga comercio de proximidad en fin …

Vídeo

Podemos quiere alargar el Estado de Alarma pero con el secreto, es una convicción personal, intento de destruir al máximo el tejido productivo

HERRERA HABLA SOBRE LA NUEVA PRÓRROGA DEL ESTADO DE ALARMA

Y luego hay un colapso en la administración, como decíaun millón de afectados por ERTEs y despidos no van a poder cobrar la ayuda en mayo porque el SEPE, antiguo Inem, está colapsado ante la avalancha de casos y eso incita a que el Gobierno trate que los negocios abran lo antes posible, o al menos la parte del Gobierno que le toca a Pedro Sánchez porque la que le toca a Pablo Iglesias está muy claro que no tiene ninguna intención. Podemos quiere alargar el Estado de Alarma pero con el secreto, es una convicción personal, intento de destruir al máximo el tejido productivo para que luego solamente sea el público que él controla y luego él llega con sus regalitos y sus dádivas y es la reina del baile.

Vídeo

No se puede apoyar otro Estado de Alarma para que gobierne a sus anchas el peor Gobierno posible encabezado por dos incompetentes

Como este es un Gobierno, ciertamente, no digno de confianza, ayer ya lo vieron ustedes en el Congreso, lo que pedía era arrimar el hombro a los que desprecia, a los que ignora, a los que les pide el apoyo que ya le han dado en cuatro ocasiones cuando son sus propios socios, el PNV empieza a no querer saber nada, Esquerra tampoco, los que no avalan el Estado de Alarma. No se puede apoyar otro Estado de Alarma para que gobierne a sus anchas el peor Gobierno posible encabezado por dos incompetentes, se deben acabar los cheques en blanco, no han buscado ningún acuerdo.

LEER MÁS

Casado acusa a Sánchez de "mentir" y hacer el "ridículo": "No nos pida que lo hagamos"

LA CRÍTICA DE HERRERA A LAS PALABRAS DE IGLESIAS EN EL CONGRESO

Pero tiene este tipo una rara habilidad, nunca ha querido ningún acuerdo y siempre consigue que hasta los más celebérrimos comentaristas le echen la culpa al otro. A Albert Rivera sí, Albert Rivera hubiera querido formar un gobierno de 180 diputados con Pedro Sánchez en su día… Pero vamos a ver, pero vamos a ver, es que no nos acordamos de con Rivera no, con Rivera no, con Rivera no, que eran los loritos que había puesto debajo de la sede del PSOE el propio PSOE con la consigna clara. Bueno este no ha buscado un acuerdo, solo tiene el apoyo interesado del guerracivillista de Pablo Iglesias, cada día más desatado en discursos totalitarios. La sesión de ayer, en fin, qué les voy a… la sesión de ayer en el Congreso ¿ustedes creen que es políticamente gestionable esta situación? ¿Ustedes creen que esta legislatura tiene algún viso de poder progresar más allá del cambio del año hacia el 2021? El Gobierno necesita al PP para seguir gobernando España a base de alargar estados de alarma sin medir, pero en lugar de tender la mano les ningunea y luego saca a esos Iglesias o a las Adrianas o a quien sea, al insulto directamente.

Lo de lo de ayer, el capítulo Iglesias ayer en el Congreso que tenía el comunista subido diciendo que no había democracia en España si los comunistas franceses e italianos no hubieran estado ahí, obviando que el comunismo se cobró la vida de centenares de millones y millones de personas más incluso que el fascismo en su historia porque estuvo más años, a ver cómo menospreciaba a cuatro millones de españoles que votaron a Vox y el respeto que tiene reverencial, casi casi, el respeto que tiene por Bildu, sus votantes y todos los que han estado aplaudiendo a asesinos como lo siguen haciendo cada vez que un asesino sale de la cárcel.

LEER MÁS

Álvarez de Toledo critica a Iglesias tras llamar "parásitos" a Vox: "De marquesa a marqués, hoy te has pasado"