José Manuel Gaona: “No es que los virus necesariamente hayan sido fabricados, pero ha habido gobiernos que se han aprovechado de pandemias para manipular a la población.”

La percepción de conspiraciones y teorías ocultas sigue extendiéndose en España, según puso de relieve la tertulia de Fin de Semana con Cristina López Schlichting en COPE. Basándose en una encuesta de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), los expertos abordaron creencias sorprendentes que muestran cómo una parte de la población desconfía de gobiernos y farmacéuticas.

Entre los datos más llamativos: el 41% de los españoles cree que los gobiernos han producido un virus para controlar la libertad de las personas, mientras que la mitad piensa que las farmacéuticas ocultan los peligros de las vacunas, especialmente en relación con el autismo. Además, un 33% considera que existe una cura para el cáncer, pero que se mantiene oculta por intereses comerciales.

José Miguel Gaona, psiquiatra colaborador del programa, reflexionó sobre estas cifras: “No es que los virus necesariamente hayan sido fabricados, pero ha habido gobiernos que se han aprovechado de pandemias para manipular a la población. Y la gente, aunque a veces es engañada, no es tonta: percibe cuando se le oculta información.”

Por su parte, José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola, explicó el trasfondo histórico y cultural de estas creencias: “Las ideas irracionales y las supersticiones nos acompañan desde siempre: amuletos, tocar madera, el mal de ojo… incluso ciertos temores colectivos, como el gato negro, tienen una utilidad psicológica. En entornos donde se generan bulos, la gente puede llegar a creérselos.”

Ambos expertos coincidieron en que el conspiracionismo no surge de la nada, sino que combina factores históricos, culturales y la percepción de que la información pública a veces es incompleta o manipulada. Según Gaona, este fenómeno se ve amplificado por la actividad en redes sociales, donde ciertos perfiles muy activos difunden sus creencias con gran intensidad.

Un espacio único para la tertulia: el Castillo de la Calahorra

El programa de este sábado se emitió desde el Castillo de la Calahorra, una fortaleza renacentista de la familia Mendoza recientemente adquirida por la Diputación de Granada. El espacio, situado sobre una colina con vistas a la Sierra Nevada nevada, se abrirá al público y acogerá eventos culturales, reforzando la oferta patrimonial de la región.

“Es increíble la imagen del castillo rojo sobre el Otero con la sierra nevada de fondo. Este espacio se convertirá en un motor cultural para toda la zona del Marquesado en el nordeste de Granada”, destacó José Manuel Aguilar.

La Diputación también está trabajando en otros proyectos similares, como la puesta en valor del convento de la Concepción en Guadix y la antigua sede del Banco de España en la capital granadina.

Reflexión final sobre percepción y racionalidad

El programa combinó análisis científico, social e histórico, ofreciendo a los oyentes una mirada amplia sobre cómo se forman y se difunden las creencias conspirativas, al tiempo que destacaba la importancia del patrimonio cultural como marco de aprendizaje y reflexión.

“La combinación de racionalidad e irracionalidad caracteriza al ser humano. Muchos de los que defienden teorías conspirativas son activos y muy persistentes en sus ideas, y esto se potencia en un entorno donde circulan bulos y desinformación”, concluyó Aguilar.

Fin de Semana COPE sigue acercando a sus oyentes análisis de actualidad y ciencia con un enfoque riguroso y cercano, combinando datos, historia y cultura en cada emisión.