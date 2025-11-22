Amadeo Martín Rey y Cavieses: “Sería muy triste que Juan Carlos I fuera reconocido solo tras un exilio”

Este 22 de noviembre se cumplen 50 años de la proclamación de don Juan Carlos I como rey de España, un momento que marcó un hito en la historia reciente del país. Para analizar la importancia de esta fecha, Cristina López Schlichting contó con la participación de Amadeo Martín Rey Cavieses, especialista en monarquía, durante el programa Fin de Semana COPE.

La restauración monárquica y su relevancia histórica

Amadeo recordó que la restauración o reinstauración de la monarquía española fue un momento clave en la historia del país: “La restauración monárquica es un momento clave de la historia de España y celebramos este aniversario con mucha alegría. Es importante reconocer la labor de quienes han trabajado calladamente en apoyo a la corona y al servicio de España.” — Amadeo Martín Rey Cavieses

Durante la ceremonia del Toisón de Oro, se rindió homenaje a figuras como Doña Sofía, Felipe González y los padres de la Constitución, Miquel Roca y Miguel Herrero. Según Amadeo, este reconocimiento refleja tanto la historia de la transición española como la labor constante de la reina: “En el caso de doña Sofía, se reconoce una labor callada y constante de apoyo a la corona y de servicio a España. Ya era hora de que recibiera este honor, al igual que otras reinas europeas como Isabel II o Margarita II de Dinamarca.”

Reflexión sobre el reinado de Juan Carlos I

Amadeo también abordó la ausencia del rey emérito en las celebraciones, destacando la importancia de su legado a pesar de sus errores personales: “Independientemente de los errores que haya cometido, la labor que ha realizado el rey don Juan Carlos durante su reinado y el hecho de que disfrutemos de una democracia consolidada se le debe en muy buena parte a él. Sería muy triste que se le reconociera solo tras un exilio.”

Ausencias y representación en la monarquía

Otro de los temas destacados fue la ausencia de las Infantas Doña Cristina y Doña Elena en el Palacio Real, algo que Amadeo contextualizó dentro de las prácticas de las monarquías europeas: “Una idea que ha tenido la monarquía de don Felipe ha sido reducir la representación de los miembros de la familia real. Las Infantas ya no realizan actividades de representación, por eso su participación en esta ceremonia no era esperada.”

Un aniversario para recordar

Este 22 de noviembre marca medio siglo desde la coronación de Juan Carlos I, y con ello, una oportunidad para reflexionar sobre la transición, la consolidación de la democracia y la evolución de la monarquía en España. Amadeo Martín Rey Cavieses aportó un análisis que combina historia, protocolo y reconocimiento a quienes han contribuido silenciosamente al país.