El acto de Puigdemont en Bruselas que le ha hecho ser el hazmerreír de España, entre lo más leído de COPE.es

1. El último acto público de Puigdemont que le ha convertido en el hazmerreír de España

Vídeo

El último acto público de Carles Puigdemont le ha convertido en el hazmerreír de España por esta imagen, que refuerza la cómica imagen que el expresident de la Generalitat fugado se está forjando en España y en el resto de Europa. Puigdemont decidió participar el pasado fin de semana en un acto en Bruselas con motivo de la celebración de la Diada. Un acto en el que volvió a pedir la "unidad" del soberanismo (en torno a él, se entiende). En un acto en el que también han participado otros fugados Lluís Puig y Meritxell Serret, lo que más ha llamado la atención de las redes es esta curiosa imagen de Puigdemont, que refleja al mismo tiempo la soledad del hombre que se fugó mientras sus compañeros entraban en prisión y el movimiento folclórico en el que se ha convertido el independentismo catalán, reducido a un grupo de coros y danzas.

2. La revelación de Kiko Hernández sobre "Crónicas marcianas" que deja en un pésimo lugar a Javier Sardá

Vídeo

Kiko Hernández ha querido abrir su corazón para tratar un tema complicado. Y lo ha hecho para hacer una sorprendente revelación acerca de Javier Sardá y su programa 'Crónicas Marcianas'. El colaborador de "Sálvame" no ha tenido ningún problema en reconocer que se avergüenza de su pasado televisivo, una confesión que se produce después de ver una entrevista a Encarni Manfredi, madre de Patricia Ledesma, su pareja dentro de "Gran Hermano 2". Además, el colaborador asegura que "no volvería a hacer ese tipo de televisión, solamente veía el dinero y que esto iba a pasar muy rápido", y no dudó en arremeter contra Crónicas Marcianas: "Me dijeron que tenía que decir una serie de cosas, dije que no y me llamó Javier Sardá para decirme lo que tenía que decir, tengo una memoria de elefante".

3. El parecido razonable que le encuentra Herrera a Pilar Rahola: ¿a quién le recuerda la independentista?

Vídeo

Pilar Rahola sigue haciendo gala de su orgullo independentista y en su último delirio ha calificado al rey Felipe VI de "pijo de manual, formado en una escuela españolista línea dura", durante una entrevista concedida este domingo al programa El divan, de TV3. “Es un patriota español que perfectamente podría votar Vox”, añadió la tertuliana televisiva y radiofónica en el espacio de la televisión pública catalana. “Su padre nunca habría pronunciado el discurso del 3 de octubre”. Sobre la figura de Don Juan Carlos, Rahola se atrevió a asegurar hace unos días que el rey emérito le tocó un pecho durante una recepción en el palacio de la Zarzuela cuando era diputada de ERC.

4. El cachondeo de las redes con la última tortilla de patatas de Alberto Chicote

Vídeo

El cocinero Alberto Chicote acostumbra a compartir en las redes sociales sus escenas cotidianas, incluidos, cómo no, aquellos platos que cocina en su intimidad, fuera de su trabajo en restaurantes y televisión. Y la última tortilla de patatas cocinadas por el famoso chef de 'Pesadilla en la cocina' ha despertado el cachondeo de sus seguidores por la curiosa pinta que tiene.

5. Carlos Moyá, en El Partidazo de COPE: “Tuve que ayudar a Rafa a ponerse los vaqueros porque no podía más"

Audio

Carlos Moyá, extenista y entrenador de Rafa Nadal, ha atendido a los micrófonos de El Partidazo de COPE menos de 24 horas después de que el manacorí ganase su 19º Gran Slam en el US Open. “Si se queda en 19 Gran Slam habrá sido una carrera increíble pero nos centramos en lo nuestro, es muy consciente de que para seguir ahí arriba tiene que seguir mejorando”, afirmó.