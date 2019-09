El parecido razonable que le encuentra Herrera a Pilar Rahola: ¿a quién le recuerda la independentista?

Pilar Rahola sigue haciendo gala de su orgullo independentista y en su último delirio ha calificado al rey Felipe VI de "pijo de manual, formado en una escuela españolista línea dura", durante una entrevista concedida este domingo al programa El divan, de TV3. “Es un patriota español que perfectamente podría votar Vox”, añadió la tertuliana televisiva y radiofónica en el espacio de la televisión pública catalana. “Su padre nunca habría pronunciado el discurso del 3 de octubre”. Sobre la figura de Don Juan Carlos, Rahola se atrevió a asegurar hace unos días que el rey emérito le tocó un pecho durante una recepción en el palacio de la Zarzuela cuando era diputada de ERC.

Durante el programa de este martes, Santi González en su mítico "desfibrilador de tontos" ha tratado las palabras de Rahola. Unas declaraciones que han dejado patidifuso a Herrera. "A mí Pilar Rahola cada día me recuerda más a Paquita Salas. Ojo que a mí Paquita Salas me parece maravillosa y el trabajo que hace el actor Brays Efe es memorable. La serie de Los Javis me gusta mucho. Pero tiene ese toque folclórica que también comparte Pilar Rahola. Y Rahola es como Ada Colau, todo le pasa a ella. Hasta que el Rey le toque el pecho. ¿A quién no le ha tocado un pecho el Rey? No se cansa de hacer el ridículo", ha dicho Herrera.

Santi González cree que Rahola seguirá haciendo estas disparatadas declaraciones "mientras tenga público". Y pone el ejemplo de Bea Talegón, que aseguró: “Yo no estaba presente y por tanto no puedo opinar, pero para mí Pilar Rahola tiene más credibilidad que el Rey emérito".