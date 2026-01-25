Dani Senabre aplaude a Hansi Flick por atreverse a cambiar a Lamine Yamal: "Hay que cuidar al futbolista para que esté bien en el mes de abril"

El FC Barcelona, tras la victoria del Real Madrid contra el Villarreal, quería mantener el liderato de La Liga y para ello debía vencer a un Real Oviedo que visitaba el Camp Nou como colista de Primera División.

SOLVENTE VICTORIA PARA MANTENER EL LIDERATO

Sin embargo, el conjunto azulgrana tuvo que armarse de paciencia para doblegar a un equipo carballón que realizó una primera parte muy seria. El Oviedo fue valiente, presionó arriba e incluso generó las primeras ocasiones; mientras que a los de Flick les faltaba fluidez ofensiva y prueba de ello fue la falta de acierto de Lewandowski.

EFE Raphinha celebra su gol durante el Barcelona-Oviedo

Pero tras el descanso todo cambió. Los asturianos empezaron a cometer errores en la salida de balón y lo pagaron muy caro. El primer fallo lo aprovechó Dani Olmo, que tras un robo de Lamine Yamal, puso el 1-0 en el marcador con un disparo cruzado imposible de alcanzar para Escandell. Y pocos minutos después, David Costas regaló el balón a Raphinha para que el brasileño marcara el 2-0 con una elegante vaselina ante la salida del portero del Oviedo.

Ya con el marcador a favor, los pupilos de Hansi Flick empezaron a jugar muy cómodos y a gustarse. Y Lamine Yamal, que no quería irse de vacío, buscó su gol y avisó hasta que en el minuto 73 firmó el gol de la tarde con una media tijera para cerrar el triunfo de un Barcelona que mantiene el liderato y el punto de ventaja sobre el Real Madrid.

DANI SENABRE APLUADE EL CAMIO DE LAMINE YAMAL

Con los tres puntos en el bolsillo, el técnico alemán decidió sustituir en el minuto 77 a Lamine Yamal. Y Dani Senabre, durante la retransmisión de Tiempo de Juego, aplaudió el cambio del futbolista azulgrana.

EFE Lamine Yamal celebra el 3-0 del Barcelona contra el Real Oviedo.

"Esto, esto es precisamente lo que hemos pedido siempre con Pedri, con otros futbolistas o el propio Lamine Yamal. "Hoy, como ha presionado y ha metido un gol, pues el cambio está perfecto", empezó diciendo el comentarista.

Y añadía: "Lo que quiero decir es que cuando el Barcelona tiene un partido cómodo en el que gana 3-0 y todavía quedan 20 minutos o menos, lo normal sería poder dar descanso a un futbolista porque no pasa nada".

Dani Senabre a lo largo de la temporada ha reclamado estos descansos para los futbolistas del Barcelona e insistía en su idea. "Se que es Lamine Yamal y es muy importante. Pero es que hay que cuidarle para que esté bien en el mes de abril", sentenciaba.