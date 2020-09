Investigadora del CSIC, tras enfermar un voluntario: "La vacuna contra la covid-19 podría posponerse semanas"

Uno de los proyectos más avanzados de vacuna para frenar el Covid-19, el de AstraZeneca, anunciaba la suspensión temporal de la investigación tras haberse detectado en uno de los voluntarios una enfermedad, aunque aún se desconoce si la causa está relacionada con la vacuna o no. La doctora Isabel Sola, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es la persona responsable de la codirección del proyecto español más avanzado en la carrera hacia la vacuna del Covid-19. Nos ha atendido en TRECE al día para explicar qué ha sucedido exactamente y qué consecuencias puede tener.

"Esto es algo que puede suceder, los ensayos clínicos en humanos no solo se realizan para saber si la vacuna es eficaz, sino también para conocer si es segura. Comenzamos con un grado de incertidumbre y esto puede pasar. Aún tengo confianza, las cosas están funcionando. En cuanto ha aparecido el problema, se ha interrumpido el proceso para garantizar que el cantidadato a vacuna es seguro", ha explicado la doctora.

"Este candidato era de los que más avanzado iba. El incidente supone que durante unos días o semanas, deben analizar los datos y encontrar la causa. Si se resuelve y ha sido algo casual, sin relación la vacuna, todo continuará, pero quizá los plazos de disponer la vacuna a primeros de año se pospone durante unas semanas. En el peor de los casos, habrá que esperar a otros candidatos. Quizá el primer trimestre del año 2021 podría ser realista si todo bien con los ensayos".

En cuanto a si se puede reproducir en otras vacunas: "Lo que suceda con esta no tiene por qué trasladarse a otros candidatos. Las esperanzas están puestas en este porque no tenemos respuesta, pero los demás proyectos siguen siendo prometedores".

El número de dosis que habrá inicialmente será limitado y habrá que suministrarla de forma estratégica. El personal más expuesto podría ser candidato a recibirlo en primer lugar, como el personal sanitario, de cuidado de mayores en residencias, etc. Así como también la población más vulnerable. Los candidatos en los que se está ensayando, son población con una edad de entre 18 y 55 años, no tenemos información de qué sucederá en personas mayores y no se podrá suministrar hasta conocer los datos".

Por último, la vacuna española en la que trabaja la doctora Sola, señala que "va un poco por detrás porque hemos empezado partiendo del virus del SARS-II, y a partir de ahí lo hemos modificado genéticamente para convertirlo en una vacuna lo más prometedora posible. Estamos preparados para empezar la primera fase de ensayos en animales, la fase preclínica, y quizá a partir del primer trimestre del 2021, podríamos empezar con ensayos en humanos".

