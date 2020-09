Un voluntario de la vacuna de Oxford, en TRECE TV: "Cada semana me hago PCR. Me hago chequeos y analíticas"

Este miércoles muchas personas se despertaban con una mala noticia en la lucha contra la covid-19. El estudio de la vacuna desarrollado por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que se encontraba ya en la fase III de la investigación, ha sido suspendido debido a una sospecha de reacción adversa en un participante en Reino Unido.

Un portavoz de AstraZeneca, líder en la carrera por encontrar una vacuna contra el coronavirus, ha explicado en un comunicado que el "proceso de revisión estándar de la compañía provocó una pausa en la vacunación para permitir la revisión de los datos de seguridad". Estas declaraciones ha sido publicadas de madrugada por el medio especializado STATNEWS.

Este hecho ha provocado que salten las alarmas entre la población, pero los científicos expertos en la materia han reiterado que este "paso atrás" se da en el 30% de las vacunas. En la actualidad hay ocho proyectos, más el de AstraZeneca, en fase tres para intentar combatir la covid-19, pero hay más de 145 proyectos preclínicos según ha revelado la OMS en las últimas horas.

Este miércoles en TRECE TV uno de los 30.000 voluntarios que están dentro del ensayo clínico ha explicado cómo se encuentra físicamente después de que haya pasado por los ensayos clínicos de la vacuna. Joan Pons ejerce como enfermero desde hace 20 años en Reino Unido y ha explicado en 'El Cascabel' que él se encuentra en buen estado. "Me encuentro perfectamente. No he tenido ningún efecto secundario y quiero llamar a la tranquilidad porque esto ocurre en muchas ocasiones".

Pons ha explicado, que como personal sanitario para él sería extraño que ninguno de los voluntarios tuviese que necesitar asistencia médica: "Para mí sería muy raro que ahora que somos 50.000 voluntarios que nadie tenga efectos secundarios. Sería muy sospecho, lo encuentro normal y hay que ponerlo en contexto. Es la primera persona que ha tenido algún problema de salud y no sabemos hasta qué punto es grave y si es producida a raíz de la vacuna".

Pero además, también ha advertido de que, aunque se demuestre que es efectiva, "la vacuna no nos inmuniza a todas las personas porque podemos tener otras enfermedades".

Sobre su estado de salud, ha explicado que él lleva tres semanas dentro del estudio: "Cada semana me hago una PCR y un chequeo además de una analítica. "No todo se ha puesto en pausa, no todo se ha pausado todo el estudio. Solo se ha puesto en pausa dar la vacuna a nuevos voluntarios. Hasta que no se sepa que es seguro, no se va a inyectar a nadie más".