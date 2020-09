El director de salud pública de la OMS revela en TRECE qué ha fallado en la gestión de la epidemia

Rafael Bengoa, director de salud pública de la OMS, ha analizado en 'TRECE al día' los errores que se han cometido en España para que la epidemia se haya descontrolado durante este verano. El doctor lo tiene claro: "Cuando lanzamos el desconfinamiento, todo el mundo pecó de optimismo en las comunidades autónomas y en el Gobierno central. Pensaron que estaban listos para controlar localmente la epidemia, de que tenían una atención primaria fuerte, con rastreadores, test y una buena formación".

Sin embargo, el doctor Bengoa explica que "eso no ha sido así, por eso en algunas partes de España se ha desbordado la infecciosidad y, en cuanto a la ciudadanía, también pecó de optimismo. La gente tenía ganas de salir tras estar encerrados tres meses. La suma de las dos variables ha hecho que la epidemia se descontrole durante el verano".

La OMS pide en TRECE continuar usando las mascarillas y desmiente que no sean eficaces para reducir la propagación del Covid

Una de las polémicas con respecto a las medidas de prevención y seguridad sanitaria frente al Covid-19 es el uso de las mascarillas. El director de salud pública de la OMS señala que "no hay ninguna duda de que las mascarillas tienen un efecto protector y hay que animar a la gente a que las siga usando hasta que tengamos vacuna. En Francia se ha puesto las pilas con la utilización de la mascarilla muy tarde y está subiendo mucho la infecciosidad en la población francesa. Esa parte en España se ha hecho mejor, pero no se ha hecho bien la parte de rastrear a los contagiados, identificarlos, aislar a los contactos, etc. Y una parte de la población usa mascarilla de día, pero no de noche".

"Haber estado llevando mascarillas tiene un efecto positivo. Hay que seguir haciéndolo hasta que haya vacuna. Lo que ha fallado en España ha sido la identificación y el rastreo de contagios".

Rafael Bengoa, director sistemas de salud de la OMS



Además, el Dr. Bengoa ha añadido que "donde hay mucha transmisión comunitaria en la que ya el rastreo y seguimiento no basta para controlar, es necesario microconfinar, en esas partes es lógico escalonar y abrir las escuelas por etapas, esperar a que el virus esté algo más bajo control, pero en el resto de España las autoridades creen que tienen la pandemia controlada y que pueden abrir los colegios".

Las voces expertas piden una auditoría externa de la gestión de la epidemia en España

Con respecto a la petición de una auditoría externa para encontrar las claves de la gestión de la epidemia en España, las voces reputadas partidarias de que se realicen señalan que el objetivo no es otro que encontrar soluciones para mejorar la gestión de una crisis sanitaria así. En esa línea, el doctor Bengoa señala que espera "que el Gobierno se ponga en contacto con los firmantes de la petición porque se darán cuenta de que con una comisión parlamentaria o con análisis internos no se va a aprender lo mismo que si nombran a unas personas independientes, imparciales y despolitizadas, y en ese momento ese informe ganará credibilidad. El Gobierno se dará cuenta de que esto le conviene, nadie le puede obligar".

De cara a posibles ataques pandémicos en un futuro cercano, el doctor Rafael Bengoa señala que también será importante disponer a nivel mundial de un sistema de alerta más avanzado que permita detectar con margen de maniobra una posible crisis sanitaria como la vivida en los últimos meses". "Si dejamos que, de cara a la gestión de una nueva pandemia, todo se cocine dentro de los aparatos políticos de todos los partidos, los ciudadanos nos vamos a quedar creo que sin todo el conocimiento que es necesario para prepararnos mejor".