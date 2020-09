Una farmacéutica española avisa: "No existen las vacunas 100% eficientes o seguras"

Ana Céspedes, Directora General Mundial de Operaciones de IAVI, ha explicado este miércoles en el programa "El Cascabel" de TRECE cuáles son las posibilidades de que la vacuna del coronavirus tenga un efecto sobre las personas realmente eficaz y que esta esté disponible antes del mes de diciembre, una fecha que ha marcado en el calendario el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya que durante estos últimos días ha explicado que se prevé que para finales de año España esté vacunando a los principales grupos de riesgo.

Esta entrevista, no en vano, se ha hecho antes de que una de las empresas que tiene más avanzada esta maratón AstraZeneca, anunciase y que ha sido suspendido su investigación, ahora en fase III, tras sospecha de una reacción adversa en un participante en Reino Unido.

Céspedes, desde Nueva York, sí que ha querido recalcar que la investigación en ciencia es un asunto clave, pero que "la vacuna es un primer paso. Hay que destacar que estamos ante un maratón. Necesitamos vacunas, tratamientos y test eficaces, pero vamos a seguir adoptando cuestiones a salud pública", ha explicado.

En este sentido, se ha referido a cómo es el proceso para que una vacuna sea distribuida, y lo que esperan los científicos que en diciembre se comercialice. "En este momento las vacunas más avanzadas están en una escala de 30.000 voluntarios, pero a finales de octubre se espera que sean resultado alrededor de 10.000 voluntarios. No se espera una aprobación definitiva, sino que se espera una autorización de uso en caso de emergencia. Esperamos que nuestros científicos analicen los datos con total independencia política", ha dicho.

No en vano, también ha querido recalcar que las vacunas pueden no ser totalmente inmunes a todo el mundo ni a todas las edades: "Es importante destacar algo: no existe ningún médicamente ni vacuna ni 100% eficaz ni seguro. Hay posibles efectos adversos que se detectan en muy pocas personas. Si esas vacunas se aprueban será porque existen datos resultados, pero es muy probable que no sea 100% eficaz y no sabemos si va a funcionar en todas las edades ni cuánto va a durar".

España ya ha comprado sus primeras dosis

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, avanzó este lunes que España podría recibir en el mes de diciembre 3 millones de dosis de la vacuna frente a la COVID-19 en la que trabaja la Universidad de Oxford, siempre y cuando esta vaya superando todos los análisis clínicos. De momento, ha detallado el ministro de Sanidad, hay un único contrato firmado con la compañía AstraZeneca que es la que está desarrollando la vacuna de la Universidad de Oxford y "si los análisis clínicos superan las debidas garantías", a partir de diciembre estarían en condiciones de suministrar dosis. De esta manera, Europa recibiría 30 millones de dosis de esta vacuna, de las que un 10 %, unos 3 millones, irían a parar a España y, posteriormente, habría un suministro regular de la vacuna.