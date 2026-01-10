María Rosa: "Me gustan los pantalones anchos con pinzas, pero me parece absurdo que tengas que ir con las manos metidas en los bolsillos"

El programa Herrera en COPE ha abierto el debate en su sección 'La Hora de los Fósforos' sobre aquellas modas que la gente no soporta. Los colaboradores han puesto sobre la mesa varias tendencias actuales, como los pantalones de tiro bajo, la ropa de tallas mucho más grandes o el enseñar el tobillo en pleno invierno, dando paso a que los oyentes compartan sus propias quejas.

Una manía 'absurda'

La llamada más destacada ha sido la de María Rosa, una oyente que ha señalado una costumbre que le parece "absurda".

Aunque le gustan los "pantalones anchitos, con pinzas", ha criticado la manía de llevar siempre las manos metidas en los bolsillos, algo que ve incluso en "presentadoras de televisión". "Lo que me parece absurdo es que tengas que ir con las manos metidas en los bolsillos", ha explicado, para después sentenciar que le parece "feísimo".

Rotos, tatuajes y grandes logos

Otros oyentes han compartido quejas sobre distintas prendas. María ha criticado duramente los pantalones rotos, lamentando su elevado precio: 'Estoy pagando el triple por un pantalón que está roto', se quejaba. Por su parte, Paco ha mostrado su hartazgo por los pantalones caídos que dejan 'los calzoncillos por fuera', especialmente cuando son de marca.

Más tajante ha sido María Ángeles con los tatuajes, una moda que "no soporta". Para ella, deslucen la piel: "Tienen una piel preciosa las chicas, los chicos jóvenes, y las matan con borrones", ha afirmado, asegurando que para ella sería un "requisito imprescindible para tener pareja que no tuviera tatuajes".

cope.es Local de tatuajes

La conversación también ha abordado otras tendencias como los calcetines por encima del pantalón de chándal, que una oyente ha calificado como algo que no entiende. Tampoco se han librado de la crítica las marcas grandes y visibles en la ropa, una moda que los colaboradores del programa han calificado de 'horrible'.

El debate ha servido para constatar que la moda es cíclica. Los colaboradores han recordado cómo prendas antes denostadas, como el abrigo "loden", ahora "se vuelve a llevar entre la gente cool" combinado con zapatillas y vaqueros, demostrando que una tendencia que hoy se odia puede ser un éxito en el futuro.

Este debate sobre gustos personales, como el que se ha dado en 'Herrera en COPE', es una prueba de que la moda es un fenómeno vivo y cambiante. Sin embargo, más allá de las preferencias individuales, la moda es un fiel reflejo de la sociedad en la que se inscribe. Habla del contexto, de la forma de vida y de los valores de cada época, tal y como demuestran las tendencias a lo largo de la Historia.

Para profundizar en esta idea, la historiadora del arte y experta en moda, Ana Velasco, analizaba cómo la ropa nos ha definido como sociedad. Según Velasco, cada prenda y cada estilo, desde la ropa interior hasta los pantalones, cuenta una historia sobre los estigmas, los estereotipos de género y las revoluciones silenciosas que han moldeado nuestro presente.

Herrera en COPE Ana Velasco, historiadora

Un ejemplo claro es la evolución de prendas como la falda y el pantalón. Mientras que en siglos pasados la nobleza vestía con faldas y amplios vestidos, el pantalón se consolidó como una prenda de poder.

La posterior adopción del pantalón por parte de las mujeres no fue solo un cambio estético, sino un símbolo de la transformación de los roles de género y de la lucha por la igualdad, demostrando que la moda es también una herramienta de expresión social. Puedes escuchar la sección íntegra aquí.