Manuel Hernández, transportista: "Las ayudas del Gobierno hay que cogerlas con pinzas: le dan a un repartidor 300 euros cuando la subida del combustible va a ser de unos 1.000 euros"

Manuel Hernández, presidente de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte, ha cargado duramente este martes contra el decreto de ayudas del Gobierno por la subida de precios. Durante su intervención en el programa ‘El Cascabel’ en TRECE, ha calificado las medidas de "insuficientes" y ha desgranado la "letra pequeña" que, a su juicio, esconden.

Las 'trampas' de un decreto 'insuficiente'

En primer lugar, Hernández ha explicado que la bajada del IVA tiene un "beneficio cero" para cualquier autónomo o empresa, ya que la liquidación con Hacienda anula el efecto. "Si a mí se me reduce el IVA que pago, que gasto, [...] pues yo luego a Hacienda en vez de 5.000, tengo que ingresar 7.000. Por lo tanto, el resultado en esa cuenta para nosotros suma 0", ha detallado.

Además, ha señalado que la ayuda directa por litro de combustible no son 20 céntimos, sino 15. "Lo que tampoco se ha dicho es que los 5 céntimos que nos daban por gasoleo profesional, desde ya hace muchos años, nos los han quitado". Por tanto, ha sentenciado que "la ayuda no son 20, son 15".

Europa Press Un repartidor descarga el material de una furgoneta

El presidente de la Plataforma ha calificado de "muy grave" que se haya dejado fuera de estas ayudas al transporte ligero. A cambio, estos transportistas recibirán una ayuda única en un solo pago de 300 euros para furgonetas y 665 para vehículos de mayor tamaño, una cifra que considera insignificante frente a "la media de subida que ha tenido el combustible mensual, que va a ser de unos 1.000 euros".

Otro de los condicionantes criticados es la prohibición de despedir. Según ha explicado, "mientras que duren las ayudas, que serán hasta el 30 de junio, no se puede despedir bajo ningún concepto a ningún conductor". Si una empresa con dificultades necesita parar un camión y realizar un despido objetivo, "tendría que devolver todas las ayudas", una medida que considera que "no tiene sentido".

Amenaza de nuevos paros tras la Semana Santa

A pesar de su profundo malestar, Hernández ha confirmado que han decidido no parar la actividad en Semana Santa por responsabilidad. "Consideramos que la ciudadanía no se merece poder crearle, pues, unos problemas", ha afirmado, si bien ha añadido que "no será por motivos".

Sin embargo, ha lanzado una dura advertencia al Ejecutivo, asegurando que "el gobierno que tenemos actualmente, tengo que decir que no se merece a la clase de transportistas que tiene". Por ello, avisa de que si el ministerio no se sienta a negociar los problemas estructurales, volverán las movilizaciones: "Posiblemente, entonces sí y sin ninguna contemplación haremos lo que tengamos que hacer".

Hernández ha insistido en que el problema de fondo persiste mientras la ley de contratación no proteja al transportista e impida que se siga contratando por debajo de coste. "Tenemos empresas cargadoras que ya están haciendo la cuenta de cuánto se va a ahorrar el transportista con ese descuento [...] para descontárselo en el porte", ha denunciado.

Llamamiento a la unidad del sector

Finalmente, en un gesto de responsabilidad, ha tendido la mano al Comité Nacional de Transporte, que también ha amenazado con paros, para "poder hacer un frente común y pactado". El objetivo, ha dicho, es que "no se vea una división en el sector que creo que no beneficia a nadie".