Lorenzo Amor, presidente de ATA, analiza las medidas del Gobierno por la guerra de Irán: "Bienvenidas sean estas ayudas, pero no van a ser suficientes"

El presidente de la Federación de Autónomos ATA, Lorenzo Amor, ha analizado en 'La Mañana de Fin de Semana' de la COPE el nuevo decreto de ayudas aprobado por el Gobierno para paliar la subida de precios por la guerra de Irán.

Aunque celebra la rebaja fiscal, ha advertido que las medidas son un alivio temporal, pero resultan insuficientes para atajar la grave situación de fondo que atraviesan los profesionales.

El Ejecutivo ha aprobado una rebaja del IVA para la electricidad y una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible para profesionales del transporte, la agricultura, ganaderos y pescadores.

Amor ha celebrado que el Gobierno "haya optado por una rebaja fiscal", pero ha matizado que "no va a ser suficiente", ya que el precio de los carburantes sigue estando muy por encima del que se registraba en enero. "El problema es que los costes están ahí, se están incrementando, y el conflicto, lejos de amainar, parece que sigue incrementándose", ha añadido.

Bienvenidas sean estas ayudas, pero no van a ser suficientes" Lorenzo Amor Presidente de ATA

Diferencias con las ayudas anteriores

Amor ha comparado este decreto con la anterior bonificación de 20 céntimos aplicada durante la guerra de Ucrania, destacando que el modelo actual, al bajar directamente el IVA y otros impuestos, es más beneficioso.

Según ha explicado, la bonificación anterior "castigó duramente a los gasolineros", que tuvieron que adelantar el dinero y esperar meses para que el Estado se lo devolviera. Por ello, ha insistido en la necesidad de ir más allá y ha afirmado que "hay margen todavía para bajar el impuesto de hidrocarburos y para rebajar también más el IVA”.

La inevitable subida de precios

El presidente de ATA ha alertado de que el incremento de costes se trasladará inevitablemente al consumidor final.

Ha puesto como ejemplos el encarecimiento de los fertilizantes en el campo o la inminente subida del 40% del betún asfáltico, que impactará en las empresas de construcción. También ha advertido sobre el riesgo de falta de suministros y el encarecimiento del transporte marítimo, factores que obligan a los autónomos a repercutir los costes en sus precios de venta.

Si a nosotros nos cuesta más caro comprar, pues, evidentemente, tenemos que vender un poco más caro" Lorenzo Amor Presidente de ATA

Otras propuestas sobre la mesa

Más allá de la rebaja de impuestos directos, Lorenzo Amor ha propuesto otras medidas para aliviar la carga de los autónomos. Una de ellas es la implementación del IVA franquiciado para aquellos que facturen menos de 85.000 euros, una directiva europea que, según ha denunciado, España todavía no ha adoptado, lo que ha llevado a una denuncia de la Comisión Europea ante el Tribunal Superior. Amor ha defendido que esta sería "una medida de alivio y de simplificación administrativa".

Finalmente, ha sugerido "deflactar la tarifa del IRPF a todos los ciudadanos", no solo a los autónomos, como una forma de contrarrestar el encarecimiento generalizado de la cesta de la compra. Para Amor, no es momento de aplicar "parchecitos", sino de tomar medidas contundentes para ayudar a la ciudadanía a afrontar un escenario de costes disparados.