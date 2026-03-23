El campo critica las ayudas del Gobierno: "No cubren ni la mitad de la subida del gasóleo"

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Ávila ha calificado como "insuficiente" el paquete de 80 medidas anticrisis aprobado por el Gobierno. Según Ventura González, secretario general de la organización en la provincia de Ávila, las ayudas "no llegan a cubrir ni la mitad de la subida" de los costes que soporta el sector, especialmente en lo que respecta al gasóleo agrícola.

ayuda al gasóleo

González señala que el descuento de 20 céntimos por litro es mínimo frente a un incremento de "50 y hasta 60 céntimos" en los combustibles agrícolas. Atribuye esta desproporcionada subida a un "movimiento especulativo de los grandes fondos de inversiones y las grandes petroleras para llenarse los bolsillos a costa de los ciudadanos".

O la ayuda se aumenta, o no queda más remedio que subir el coste de la alimentación" Ventura González UPA Ávila

Ante esta situación, González plantea dos únicas soluciones: "O la ayuda se aumenta, o no queda más remedio que subir el coste de la alimentación" para toda la sociedad. Además, la organización exige que "el dinero llegue lo antes posible a las explotaciones" y señala que la reducción del IVA "no tiene ningún tipo de beneficio efectivo" para muchos agricultores en estimación directa.

Créditos y fertilizantes

El paquete gubernamental incluye una bolsa de 300 millones de euros en avales de SAECA, pero UPA advierte de que muchas explotaciones no podrán acceder a ellos. El motivo es que, al tener préstamos vigentes de años anteriores por crisis como la sequía de 2023, el sistema no les concederá una nueva línea de crédito.

La crítica a las medidas llega en un momento clave, con el inicio de las primeras labores de la campaña y la incertidumbre sobre la meteorología, ya que "abril y mayo componen el año". Al sobrecoste del combustible se suma el grave problema de los fertilizantes, de los que en muchos casos se adquiere el producto "sin saber cuál es el precio de venta", lo que añade más presión al sector.