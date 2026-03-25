Jesús Lahera, abogado laboralista: "Digitalizar los registros horarios de España tiene que hacerse por ley, no por reglamento. Y se tiene que acompañar a las empresas con ayudas económicas"

El Ministerio de Trabajo, con Yolanda Díaz a la cabeza, anunció la tramitación urgente de un nuevo reglamento para el registro horario. El objetivo, según declaró la propia ministra, es combatir los "2,8 millones de horas extraordinarias no pagadas" que se realizan semanalmente en España, protegiendo así "el dinero y tiempo que es vuestro, que os pertenece". La propuesta busca que todos los registros sean digitales, no manipulables y accesibles en tiempo real por la inspección.

Sin embargo, la iniciativa se ha topado con un importante obstáculo: un informe del Consejo de Estado. Este dictamen, como se explicó en el programa 'Herrera en COPE', destaca tres problemas clave: un coste extra para las pymes de unos 867 millones de euros, la falta de justificación para una tramitación por vía de urgencia y la invalidez de ampliar la ley de 2019, ya que se imponen nuevas obligaciones.

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Un reglamento que excede la legalidad

El abogado laboralista Jesús Lahera, en declaraciones a Jorge Bustos en 'Herrera en COPE', ha analizado los dictámenes y ha sido tajante al respecto. Lahera sostiene que el reglamento propuesto "se extralimita de de lo que dice la ley", la cual establece que el soporte del registro horario debe configurarse por negociación colectiva y no ser impuesto de manera "intervencionista" y rígida por el Gobierno al margen de los convenios.

Este reglamento no cumple con la legalidad, por tanto, se extralimita de lo que dice la ley" Jesús Lahera Abogado laboralista

A este dictamen se suma otro igualmente relevante de la Agencia de Protección de Datos Personales. Este organismo advierte de que el sistema técnico que pretende el ministerio, al trasladar datos personales de los trabajadores a la inspección, debe ser regulado por ley y no por reglamento. La conclusión de ambos informes es unánime: un cambio de este calibre "debe hacerse por ley y nunca por reglamento", según Lahera.

La vía correcta: una ley con ayudas y multas más altas

El experto también ha señalado que la digitalización del registro horario ya es una realidad en muchas empresas gracias a los acuerdos y convenios colectivos, que se adaptan a las circunstancias de cada sector. Aunque considera que la idea de extenderlo a todo el país puede ser acertada, insiste en el procedimiento: "tiene que hacerse por ley, no por reglamento, tiene que pasar por el parlamento".

UNIA El doctor en Derecho y Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Complutense de Madrid Jesús Lahera Forteza

Según Jesús Lahera, el camino correcto pasaría por un proyecto de ley que contemple una transitoriedad amplia para dar margen de implantación a las empresas. Este proyecto debería incluir ayudas económicas, especialmente para las pymes, para facilitar la digitalización. Además, una ley permitiría elevar las multas por incumplimiento, que actualmente son "muy bajas" y no tienen un efecto disuasorio real.

Finalmente, el propio Jorge Bustos apuntó al principal escollo para esta vía legal. El problema de diseñar un proyecto de ley, que sería la forma correcta de proceder, es que el Gobierno no cuenta actualmente con la mayoría parlamentaria necesaria para aprobarlo en el Congreso, lo que explica la tentativa de tramitarlo como reglamento.