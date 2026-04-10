José Trigueros, presidente de Ingenieros de Caminos: "Si los operarios cumplen todos los requisitos y el material está en perfecto estado, no tiene por qué fallar"

El presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, José Trigueros, ha afirmado en el programa 'El Cascabel' de TRECE, presentado por José Luis Pérez, que el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) se podría haber evitado con una buena gestión y mantenimiento. En su análisis, ha señalado que un siniestro de estas características se produce por un fallo concreto, ya que "si se hace todo bien, las cosas no pueden fallar".

Una cadena de errores

Trigueros ha explicado que la investigación se centra en la rotura de la vía en un punto determinado, ya sea en el propio carril o en una soldadura. Ha destacado que de 114 soldaduras realizadas, solo una ha fallado tras ser revisadas, lo que sugiere un error específico en ese punto. "Si se han puesto 114 soldaduras y 113 no fallan y ahora están revisadas exhaustivamente y están perfectas, una está mal, algo ha fallado", ha sentenciado.

Las causas de este fallo, según el experto, podrían ser un kit de soldadura defectuoso, un problema en el carril o un error humano. "O que los operarios no pusieron todos los cinco sentidos y se les escapó algo de la soldadura", ha añadido, apuntando a múltiples posibilidades que evidencian una falta de control en el proceso.

Joaquin Corchero



Los sistemas de detección y la versión del ministro

Respecto a por qué no saltaron las alarmas si se detectó una anomalía 22 horas antes, Trigueros ha detallado el funcionamiento de los circuitos de vía. Ha explicado que existen umbrales de detección para evitar falsas alarmas por caídas de tensión menores, como las provocadas por la humedad, pero ha reconocido que el sistema no es infalible.

Precisamente por las limitaciones de este sistema, el ingeniero ha subrayado que "lo que hay que hacer es pasar una máquina de ultrasonidos frecuentemente" para detectar cualquier fisura. Con ello, ha refutado la versión del ministro Óscar Puente, quien aseguró que el fallo no se habría detectado. Trigueros ha calificado esta afirmación de "barbaridad" y ha culpado a quienes asesoraron al ministro: "El problema es los que le dijeron lo que tenía que informar".

Personal sin la cualificación requerida

Otro de los puntos críticos que ha abordado, basándose en el informe de la Guardia Civil, es que la revisión de las soldaduras fue realizada por un trabajador que no tenía la titulación ni los dos años de experiencia requeridos. "Las personas encargadas de revisar la infraestructura no están preparadas para hacer su trabajo", ha lamentado.

Diego Radames



Finalmente, ha recordado que, aunque solo uno de los doce maquinistas que pasaron por el punto del accidente notó una anomalía, esa única advertencia debería haber sido suficiente para activar una respuesta. "Con que uno lo diga, yo creo que hay que tomar medidas desde el centro de control", ha insistido, reforzando su idea de que "si todo hubiera estado perfecto, era prácticamente imposible que esto hubiera pasado".