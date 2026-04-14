"Que el señor Trump le critique al Papa por cumplir con su función de discípulo de Cristo y de animar a la paz, es la prueba de que tiene razón"

El Papa León XIV ha concluido su visita a Argelia, la primera parada de un viaje apostólico que lo llevará también a Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. Para la pequeña comunidad cristiana del país, la visita ha sido un "subidón", en palabras del padre José María Cantal Rivas, quien destaca la alegría de sentirse parte del "rebaño" de la Iglesia y la confirmación de que su labor "no es ni una cura ni un error, ni una excepción, ni una anomalía".

Un mensaje de paz frente a EEUU

José María Cantal, quien ha colaborado con la gestión de prensa durante el viaje, ha tenido acceso a los discursos del pontífice. Según el padre, la postura del Papa, alejada de "las tesis más violentas y más imperialistas de de Estados Unidos", ha tenido una acogida muy positiva en Argelia. En este sentido, el presidente argelino ha descrito al Papa como "una de las voces morales más escuchadas del mundo".

Al ser preguntado por la polémica con el expresidente estadounidense Donald Trump, Cantal ha sido contundente: "Que el señor Trump le critique al Papa por cumplir con su función de discípulo de Cristo y de animar a la paz, pues es la prueba de que el papa tiene razón".

Que el señor Trump le critique al papa por cumplir con su función de discípulo de Cristo y de animar a la paz, pues es la prueba de que el Papa tiene razón" José María Cantal, misionero español en Argelia

Alamy Live News. El Papa León XIV oficia una misa en la basílica de San Agustín en Annaba, Argelia, en el segundo día de un viaje apostólico de 11 días a África.

Los "cuatro gatos" de Argelia

La comunidad cristiana en Argelia es muy reducida. El propio Cantal se refiere a ellos como "cuatro gatos", y explica la dificultad de ofrecer una cifra exacta, aunque la estimación es de unos 12.000 católicos en una población de 41 millones. "Nosotros vemos a los que practican", ha señalado, mencionando la barrera del idioma para fieles de otras nacionalidades como la polaca o la rusa.

Refugio de migrantes

Durante sus años como responsable de la Basílica de Nuestra Señora de África en Argel, el padre Cantal ha sido testigo de la fe de muchos migrantes. Ha relatado cómo numerosas personas, no solo cristianas sino también musulmanas, acuden al templo a rezar antes de "subir a una patera" para cruzar el Mediterráneo.

Alamy Live News. El papa León XIV a su llegada a Annaba, Argelia.

El sacerdote ha recordado con emoción la visita de una delegación de padres que buscaban a sus hijos desaparecidos en el mar. Trajeron muestras de ADN con la esperanza de identificarlos, diciendo: "Que nuestro hijo esté en la cárcel sería un alivio, pero si está muerto queremos también saberlo".