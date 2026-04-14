Marc Toda, corredor de escaleras: "Solo utilizamos el ascensor para bajar"

Subir escaleras no solo es un gesto cotidiano, sino que puede reducir un 20% los problemas cardiovasculares e incluso convertirse en una disciplina deportiva. Así lo ha presentado el colaborador Jon Uriarte en el programa 'La Tarde' de COPE, con Pilar García Muñiz, al elegir la palabra 'escalera' para su sección 'Te doy mi palabra'.

Para explicarlo, el programa ha contado con Marc Toda, un deportista que lleva varios años compitiendo en el circuito mundial de tower running, escalando los edificios más altos del mundo a una velocidad endiablada.

De la montaña a los rascacielos

Marc Toda ha explicado que su afición por las subidas le viene de las carreras de montaña. "Me gusta más subir que bajar", ha confesado. Fue un amigo quien le habló de este deporte en 2007, pero no fue hasta 2013, viviendo en Kuala Lumpur, cuando se animó a participar en su primera carrera en la KL Tower. "Éramos como 3.000 o 4.000 participantes. Yo quedé entre los 30 primeros y, cuando terminé, dije: 'bueno, pues, igual se me da un poco bien esto y voy a probar un poco más'", ha relatado.

Entrenar sin edificios

Uno de los principales problemas para Toda es el entrenamiento, ya que en su ciudad, Valls (Tarragona), no hay edificios de 30 o 40 pisos. Por ello, su rutina diaria consiste en "salir a la montaña y hacer subidas o entrenar en escaleras naturales".

Aunque en Barcelona hay edificios más grandes, ha señalado que "es muy difícil que te den permiso para ir a entrenar" porque suelen ser centros de negocios. Por tanto, aprovecha las competiciones en España, como la del Hotel Bali, como un "entreno y competición de calidad".

Retos de vértigo

El mayor desafío al que se ha enfrentado fue en la Shanghai Tower (China), donde subió 119 pisos y 3.400 escalones en aproximadamente 22 minutos. Durante la ascensión, la concentración es máxima. "Mientras vas subiendo no puedes pensar mucho, porque solo ves escaleras, paredes, barandillas", ha descrito. La motivación es clara: "solo pienso en terminar arriba, llegar arriba, poder ver las vistas y a ver qué tiempo has hecho".

Solo pienso en terminar arriba, llegar arriba, poder ver las vistas" Marc Toda

En estas competiciones, los corredores salen de forma cronometrada, cada 30 segundos o un minuto, por lo que no hay referencias claras de la posición. "En carreras de 15, 20 minutos, pues igual sí que puedes ir adelantando gente o que te vayan adelantando también", ha añadido. Sin embargo, el ambiente es solitario y silencioso, sin apenas público en los descansillos, salvo por algunos voluntarios que ofrecen agua y ánimos hasta llegar a la cima.

Si se entrena, todo se puede hacer" Marc Toda

Ante el chiste recurrente sobre por qué no usa el ascensor, Toda tiene una respuesta clara que se ha convertido en su lema: "solo utilizamos [el ascensor] para bajar, que es lo que nos permiten". Su próximo reto será inminente: vuela a Seúl (Corea del Sur) para subir los 123 pisos de la Lotte Tower, y en mayo afrontará el icónico Taipei 101 en Taiwán, combinando su pasión deportiva con el trabajo.