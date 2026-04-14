El mensaje oculto que esconden las frutinovelas en TikTok: "Parece que, por ser frutas animadas, se pierde la sensibilidad hacia ciertos temas, se le quita importancia"

Un nuevo fenómeno se ha viralizado en las últimas semanas en redes sociales como TikTok e Instagram: las frutinovelas. Se trata de vídeos cortos creados con inteligencia artificial en los que frutas como plátanos, fresas o naranjas viven auténticos dramas de telenovela, un formato que ha conseguido enganchar a millones de personas en todo el mundo con sus historias.

Celos, traiciones, hijos secretos e infidelidades se condensan en capítulos de apenas un minuto de duración. Mientras algunos usuarios en redes confiesan estar totalmente enganchados por estas historias muy enrevesadas, otros lo consideran "una manera improductiva de pasar tu tiempo" o un contenido que les resulta "muy raro".

El mensaje oculto tras el humor

Para analizar este formato, en 'La Tarde' de COPE ha contado con la psicóloga y sexóloga Cristina Pedrosa, quien explica por qué se ha vuelto tan adictivo. Según la experta, estos vídeos mezclan el dinamismo de las redes sociales con algo que nunca pasa de moda: "el interés y la intriga que nos genera una historia jugosa", es decir, el chisme o el salseo.

Sin embargo, más allá del entretenimiento, la psicóloga advierte de los peligros que se esconden tras esta apariencia inofensiva. Al usar dibujos o frutas, "bajamos el filtro crítico", lo que puede influir en la manera de entender las relaciones, sobre todo en los más jóvenes, cuyo sentido crítico "todavía no está del todo desarrollado".

Con frutas o con este tipo de dibujos se normaliza o se le quita importancia y no debería ser así" Cristina Pedrosa Psicóloga y sexóloga

El problema, como ha señalado Pedrosa en el programa de Pilar García Muñiz, es que se presentan situaciones de claro componente machista y de celos en una clave de humor. "Parece que con frutas o con este tipo de dibujos, está más en clave de humor y se normaliza o se le quita importancia, y no debería ser así", afirma la psicóloga. Esto provoca que conductas que, interpretadas por personas, "nos escandalizarían", con este formato se perciban como algo divertido.

Una puerta a normalizar conductas tóxicas

La exposición más continuada a este tipo de vídeos a través del algoritmo favorece que los mensajes de fondo se interioricen y se normalicen. Aunque el espectador crea que no le afecta por ser ficción con frutas, Pedrosa es clara: "ese tipo de comportamientos siguen estando ahí y el mensaje es el que es"

De inofensivo esto no tiene nada" Cristina Pedrosa Psicóloga y sexóloga

Los colaboradores del programa también han destacado la hipersexualización de las frutas y el contenido "preocupante". De hecho, estas frutinovelas se saltan las herramientas de moderación de las plataformas, que no detectan el mensaje al ser protagonizado por frutas. Como ha sentenciado Cristina Pedrosa, de inofensivo, este fenómeno tiene "más bien poquito".

Pedagogía para un consumo crítico

Ante esta situación, la recomendación de la experta para las familias no es la prohibición, sino "educar mucho". La clave es fomentar la comunicación para que los adolescentes sepan desarrollar ese sentido crítico y diferenciar lo que es contenido de entretenimiento de lo que son las relaciones reales y sanas. En definitiva, concluye Pedrosa, hace falta "mucha pedagogía y mucha comunicación con nuestros hijos".