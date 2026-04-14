Laura Honrubia, hipocondríaca desde hace 20 años, desvela su doble miedo: "Es temor a la enfermedad y a la muerte"

Se calcula que hasta un 20% de la población en España experimenta una preocupación excesiva por su salud en algún momento de su vida. Cuando esta preocupación se vuelve constante e intensa, se habla del trastorno de ansiedad por enfermedad, conocido tradicionalmente como hipocondría.

Para arrojar luz sobre este trastorno, La Tarde' ha contado con el testimonio de Laura Honrubia, que convive con él desde hace más de 20 años, y con el análisis del doctor en psicología Guillermo Fouce.

Una angustia que no te abandona

Laura Honrubia ha descrito la hipocondría como "una angustia constante" y un "pensamiento muy rumiativo".

Según ha relatado, ante síntomas a veces difusos, "tienes clarísimo que es una enfermedad muy, muy grave", lo que la sumerge en una espiral de visitas médicas o, en otros casos, a la evitación por puro miedo.

Honrubia convive con la ansiedad desde que era una niña, pero fue a partir de los 18 años cuando los síntomas se intensificaron, llevándola a urgencias pensando que sufría un infarto. A raíz de ese episodio, comenzó su tratamiento en salud mental.

A la pregunta de si la hipocondría es más miedo a la enfermedad o miedo a la muerte, Honrubia ha sido tajante: "Son los 2". Lo define como el temor a "una enfermedad que siempre la pensamos como muy grave y que va a ser muy, muy dolorosa, y que irremediablemente nos va a llevar a la muerte".

Es como una lucha con tu cabeza constante" Laura Honrubia Hipocondríaca

A pesar de ser consciente de que sus pensamientos son irracionales gracias al trabajo terapéutico, Laura explica que "los niveles de ansiedad son tan altos" que la somatización es inevitable. "La ansiedad tiene esta cosa que es capaz de imitar casi cualquier enfermedad", comenta, lo que provoca una lucha interna.

"Es como una lucha con tu cabeza constante", admite, porque una parte de ella sigue creyendo que lo que le pasa es grave.

La pandemia fue un momento durísimo

Para una persona con este trastorno, la pandemia de la COVID-19 fue una auténtica pesadilla. "Lo pasé muy mal", ha confesado Honrubia. "Era un escenario de muerte y enfermedad a nivel mundial", a lo que se sumaba el acceso restringido a los médicos, el aislamiento y la falta de contacto social, que es un apoyo fundamental.

FREEPIK / roungroat Aragón se adapta a los retos de la salud del futuro

Laura, que coordina el primer grupo de ayuda mutua para personas con este trastorno en España a través de la asociación AMTAES, confirma que fue un "momento durísimo" para todo el colectivo, ya que todos los elementos que disparan la ansiedad estaban constantemente presentes.

Cómo tratar la hipocondría

El doctor en psicología Guillermo Fouce ha explicado que la salud física está conectada a la salud mental y social. "Lo que nos pasa en el cerebro llega a nuestro cuerpo, se somatiza", afirma. Esto puede llevar a un ciclo de pruebas médicas excesivas o, por el contrario, a evitarlas, e incluso al aislamiento o a desarrollar conductas que acaben provocando una enfermedad real, lo que se conoce como "profecía autocumplida".

Sentir que no eres un enfermo mental, que no te pasa algo rarísimo, sino que le pasa a otros" Guillermo Fouce Psicólogo

Sobre el tratamiento, Fouce subraya que la hipocondría "tiene cura". La clave, según el psicólogo, es "pedir ayuda", entender lo que pasa y ser partícipe de la solución, evitando atajos como Internet, lo que ya se conoce como "cibercondría".

El experto destaca la importancia de la terapia, tanto individual como grupal. "Sentir que no eres un enfermo mental, que no te pasa algo rarísimo, sino que le pasa a otros" es parte del tratamiento.

Laura Honrubia secunda este mensaje de esperanza, animando a quienes lo sufren a buscar ayuda profesional y en asociaciones como AMTAES. Insiste en que con trabajo "puedes mejorar mucho" y ha recomendado su libro, 'Cuando abracé la hipocondría', como una herramienta útil para entender y abordar el trastorno.