¿Cree que Óscar Puente mintió sobre las causas del accidente de Adamuz?

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha exigido este miércoles la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, ante la "negligencia continuada con resultado de muerte" en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) tras conocer el último informe de la Guardia Civil.

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En un vídeo remitido por el PP, Bravo ha recalcado que, según ese informe remitido al juzgado de la localidad cordobesa de Montoro, la vía del accidente de Adamuz en el que fallecieron 46 personas se rompió un día antes del descarrilamiento y ha lamentado que el sistema no alertó de la deficiencia.

El texto de la Guardia Civil señala que no se pudo detectar la rotura de la vía el día anterior debido a que el sistema de alerta no estaba preparado para ello, a pesar de que se constató una bajada de tensión en la zona del accidente.

"Esto demuestra lo que venimos denunciando desde el PP, que existe una falta de mantenimiento, de inversión, de gestión y dejadez", ha criticado Bravo, que ha espetado a Puente que no ha habido "ni terrorismo, ni sabotaje, ni deficiencias" en los trenes.

Bravo ha denunciado que han muerto españoles por "la dejación" del Gobierno y ha insistido en que, tras ochenta días, el Ejecutivo "no ha dado ni explicaciones, ni ha pedido disculpas, ni ha asumido responsabilidades".

Así, ha añadido que el PP hará "todo lo que esté" en sus manos para que se sepa toda la verdad, "caiga quien caiga, sobre la corrupción y la falta de gestión del Gobierno" y ha criticado que Transportes es "el responsable máximo de la falta de mantenimiento de las vías y de la negligencia continuada".

"¿Cuántos muertos merecen un cese o una dimisión según Pedro Sánchez?", ha censurado Bravo, que ha señalado que el PSOE está "ocupado y preocupado solamente por sus casos de corrupción".

El dirigente del PP ha afirmado que "conocer estas negligencias mientras se desarrolla el juicio al exministro de Transportes (José Luis Ábalos) tiene una simbología especialmente cruel", porque "se está evidenciando que el 'sanchismo' convirtió el Ministerio de Transportes, del que depende la infraestructura ferroviaria, en el núcleo de la corrupción".