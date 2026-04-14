Pedro Martín sentencia sobre la tarjeta roja que vio Eric García en el Metropolitano durante el partido de Champions: "Por la posición de Sorloth"

La recta final del Atlético de Madrid - Barcelona, vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, ha estado marcada por una gran polémica con Eric García como protagonista. Una jugada iniciada con una presunta posición antirreglamentaria de Alexander Sørloth ha terminado con la expulsión del central tras la intervención del VAR. El árbitro, Clément Turpin, que en un primer momento se disponía a amonestar al jugador con amarilla, fue llamado a revisar la acción en el monitor.

El análisis de Pedro Martín

Rubén Martín, narrador del Atlético-Barcelona en 'Tiempo de Juego', ha calificado la acción como una ocasión manifiesta de gol y, por tanto, merecedora de la tarjeta roja. Se explicó que el verdadero motivo no era si Sørloth era el último defensor, sino la situación de superioridad que se generaba. "No es roja potencial por último defensor [...], es que está Sørloth con dos compañeros más, que se le viene Cundé, se la da, y es un dos para uno. Dos contra el portero, en realidad", ha explicado.

Martín ha insistido en que era una acción clave para el devenir del encuentro: "Es una jugada que cambia el partido". Además, se criticó con dureza la decisión inicial del juez de línea de levantar la bandera, al considerar que no podía haber visto el fuera de juego con claridad y que, en cualquier caso, el protocolo obliga a dejar terminar la jugada.

Decisión final: roja directa

Tras la revisión en la pantalla, el colegiado francés ha anulado la tarjeta amarilla y le ha mostrado la roja directa a Eric García.

Para Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego, "la jugada es como la expulsión de la ida. Y la posición de Sorloth es demasiado centrada y demasiado centrada como para que no sea roja", sentenció.

La frustración del futbolista ha sido evidente cuando se ha desgarrado la camiseta a la altura del pecho justo después de ser expulsado, quedándose su equipo con diez jugadores para los últimos minutos del encuentro.