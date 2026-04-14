Gonzalo Miró señala lo mejor y lo peor de la eliminatoria de Champions del Atlético de Madrid frente al Barcelona y se aventura con un pronóstico en semifinales

Gonzalo Miró ha analizado en 'Tiempo de Juego' la victoria del Atlético de Madrid frente al FC Barcelona tras el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, destacando la estrategia de Diego Pablo Simeone. Según Miró, el plan del técnico argentino pasaba por madurar la eliminatoria, consciente de la inferioridad física del Barcelona. "El milagro se produjo en el partido de ida por el resultado, pero yo creo que no era un partido de 0-2", ha asegurado.

La clave: la intensidad y los cambios

El colaborador ha incidido en la incapacidad del Barça para mantener la intensidad de la primera parte: "A ver cuánto le va a durar esta intensidad de los primeros 45 minutos al Barcelona. No le ha durado". Este desgaste físico, evidente en jugadores como Pedri y Lamine Yamal, fue aprovechado por un Atlético que, "con los cambios, ha sabido darle la vuelta" al partido.

Un equipo hecho para atacar

Para Miró, el Atlético es un equipo que brilla más en ataque que en defensa. "Cuanto más vea este equipo, más claro tengo que lo que mejor hace es atacar y que no sabe defender", ha afirmado. En su opinión, los errores de Lenglet en defensa fueron compensados por el acierto de Muso, quien "ha hecho un partido tremendo".

Cuanto más vea este equipo, más claro tengo que lo que mejor hace es atacar y que no sabe defender"

De cara al futuro, Miró ha señalado la importancia de "recuperar centrales" como Pubil y Hanco, además de a Cardoso y Barrios, para afrontar el tramo final de la temporada. Con el equipo al completo, ha apuntado que "Budapest puede ser un sueño".

Finalmente, preguntado por Paco González en 'Tiempo de Juego' sobre la próxima eliminatoria contra el Arsenal, Gonzalo Miró se ha mostrado rotundo y confiado. "Creo firmemente que sí, no soy incapaz de pensar lo contrario", ha sentenciado sobre las posibilidades del Atlético de Madrid.