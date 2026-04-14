José Antonio Gurpegui: "La guerra no puede durar mucho más por dos motivos: a Estados Unidos y a Irán se les están terminando los objetivos y puede que a los dos también se les esté terminando el armamento"

El bloqueo anunciado por Estados Unidos en el estrecho de Ormuz ya se ha hecho efectivo, aunque por el momento sin incidentes. Para analizar la situación, el director del Instituto Franklin, José Antonio Gurpegui, ha intervenido en el programa ‘El Cascabel’ de TRECE, donde ha explicado que interpreta esta acción como una medida de presión dentro del proceso negociador. A su juicio, que las negociaciones del fin de semana no llegaran a un acuerdo era “previsible, totalmente lógico” para un conflicto de esta magnitud.

Una huida hacia adelante

Gurpegui ha asegurado en su conversación con José Luis Pérez que la decisión de Donald Trump no es “algo lógico ni mucho menos”, sino que responde a “un seguir huyendo hacia adelante”. Considera que un hecho mucho más grave hubiera sido el reinicio de los ataques sobre territorio iraní, lo que habría supuesto “una escalada bastante peor”. Por ello, insiste en que el bloqueo estadounidense debe entenderse “como parte de esa negociación, en el sentido de presionar a Irán”.

EFE Presidente Donald J. Trump

A pesar de la tensión, el director del Instituto Franklin se ha declarado “optimista” sobre la posibilidad de que las negociaciones lleguen a buen puerto. El motivo principal es que “ambas partes se están desgastando muchísimo” en una guerra que califica de ilógica y sin sentido. Gurpegui cree que la situación actual no puede prolongarse mucho más tiempo.

Trump, 'desquiciado' e Irán, en lucha interna

Según su análisis, Donald Trump se encuentra en un momento límite: “está muy desquiciado”. Gurpegui ha señalado que “las declaraciones que ha hecho respecto al Papa no tienen ni pies ni cabeza” y ha destacado los recientes ataques a figuras clave del movimiento MAGA que habían sido pilares de su campaña. Ha definido el estado del expresidente como un “momento de desquicio”.

Por su parte, Irán “también está sufriendo muchísimo” debido a la “lucha interna que tienen por ver quién se hace con el poder”. Gurpegui apunta a una división entre el régimen de los ayatolás, para quienes el conflicto podría suponer “un golpe definitivo a medio plazo”, y el poder civil representado por el parlamento. Este enfrentamiento interno es otro de los factores que podrían acelerar el fin de la guerra.

Israel, el gran ganador del conflicto

El analista ha sido tajante al afirmar que en “esta guerra sin sentido, esta guerra ilógica, ninguno de los dos contendientes va a sacar nada”. El único “gran ganador”, según Gurpegui, será Israel, mientras que Rusia y China figurarían como “beneficiados laterales”. Esta falta de ganancias para las partes directamente implicadas refuerza su tesis de que el conflicto se acerca a su fin.

De hecho, el objetivo principal de la negociación es “volver a la casilla de salida, volver a lo que había antes”. Gurpegui ha recordado que la situación actual parte de la decisión de Trump de abandonar el pacto nuclear que ya se había alcanzado en tiempos de Barack Obama. Por lo tanto, las conversaciones buscan restaurar un equilibrio previo.

Finalmente, el director del Instituto Franklin ha añadido dos factores adyacentes que apuntan al agotamiento del conflicto. Por un lado, “a los dos se les están terminando los objetivos” militares. Por otro, es posible que a ambas partes también “se esté terminando también el armamento para atacar”.