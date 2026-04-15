Pilar García de la Granja impulsa ‘Mediodía COPE’ hasta su mejor dato personal con 640.000 oyentes y un formato cercano y explicativo

El programa consolida su crecimiento con una propuesta que combina actualidad, claves para entender lo que pasa y una radio pegada a la calle

‘Mediodía COPE’ continúa su crecimiento y alcanza su mejor dato desde la llegada de Pilar García de la Granja al frente del programa, con 640.000 oyentes, consolidando su posición en la franja del mediodía radiofónico.

El espacio ha logrado conectar con la audiencia gracias a un formato cercano, que no solo cuenta la actualidad, sino que la explica. Con un enfoque claro y didáctico, el programa se ha convertido en una referencia para entender qué está pasando, aportando contexto y claves en un momento de gran complejidad informativa.

Una de las señas de identidad de ‘Mediodía COPE’ es, además, su capacidad para salir del estudio y estar donde ocurren las noticias. El programa ha reforzado su presencia sobre el terreno en coberturas relevantes, como el seguimiento del caso de Adamuz, donde el equipo se desplazó para contar de cerca lo ocurrido y acompañar a los familiares de las víctimas.

Este compromiso con la información en directo y pegada a la realidad se ha visto reflejado también en momentos especialmente significativos para el programa. Uno de ellos fue el encuentro de Pilar García de la Granja con la Reina Letizia durante un acto por el Día Mundial de las Enfermedades Raras, en el que la monarca agradeció personalmente a la periodista y a COPE su labor de visibilización.

Un momento que emocionó a la presentadora y que puso en valor el papel del programa en la difusión de temas sociales de gran impacto, acercando historias reales a los oyentes y dando voz a quienes muchas veces no la tienen.

Programa especial elecciones en Aragón: Jorge Bustos y Pilar García de la Granja

Al frente del espacio, Pilar García de la Granja aporta además su experiencia en el análisis económico y su capacidad para traducir los grandes temas en un lenguaje accesible, reforzando un modelo de radio que combina rigor, cercanía y utilidad para el oyente.

Con esta apuesta por una información comprensible, pegada a la actualidad y con presencia en la calle, ‘Mediodía COPE’ se consolida como uno de los programas clave de la parrilla de COPE y refuerza su crecimiento en una de las franjas más competitivas de la radio española.

COPE, RÉCORD TRAS RÉCORD

Un registro histórico que es el reflejo también del respaldo de la audiencia al nuevo formato de 'Herrera en COPE' con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera, que ha creado un punto de encuentro que ya es imprescindible para 3.100.000 españoles que confían en este equipo porque buscan la mejor información, análisis riguroso y una mirada crítica e independiente sobre sobre la realidad nacional e internacional. Carlos Herrera lidera también el crecimiento en el ‘prime time’ radiofónico, es líder a las 6, a las 7 y a las 8 de la mañana, hace historia y consigue el mejor dato de audiencia en toda su trayectoria.

‘Tiempo de Juego’ se mantiene como el programa número uno en deportes y reúne cada fin de semana a 1.974.000 oyentes para vivir y vibrar con el deporte. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño arrancan el año como los números uno del deporte en España.

Por su parte, ‘El Partidazo de COPE’ se consolida con 674.000 oyentes que cada día conectan con Juanma Castaño para conocer todo lo que pasa dentro y fuera del campo a través de los protagonistas del deporte.

Pilar García de la Granja debutaba al comienzo de temporada al frente de 'Mediodía COPE' y en este EGM bate récord de audiencia con 640.000 oyentes diarios. Según el Estudio General de Medios, en el caso de ‘La Tarde’ ya son 611.000 personas las que escuchan a Pilar García Muñiz cada día. Por su parte, ‘La Linterna’ de COPE también lidera el crecimiento de la radio nocturna en España y es seguida por 1.046.000 oyentes que eligen a Ángel Expósito por su manera diferente de hacer radio.

Los sábados y domingos, ‘Fin de Semana’ con Cristina López Schlichting es escuchada por 757.000 oyentes, mientras que ‘La Mañana del Fin de semana’, dirigida y presentada por Fernando de Haro, por 695.000. Por su parte, un millón de personas buscan cada sábado toda la información agrícola y ganadera en ‘Agropopular’ con César Lumbreras.

Carlos Moreno, El Pulpo sigue batiendo récords con 363.000 ponedores en ‘Poniendo las calles’. ‘La Noche’ de Adolfo Arjona (lunes de 1.30 a 4.00 h) es seguido por 204.000 personas, y el Grupo Risa sigue haciendo de las suyas con 187.000 oyentes la madrugada del domingo, mientras que José Ángel Cuadrado empieza 2026 en ‘Lo que viene’ con 96.000 oyentes.

En un año muy especial en el que asistiremos a la visita del Papa León XIV a España, la audiencia respalda la programación sociorreligiosa. Los viernes, ‘La Linterna de la Iglesia’, crece un 14% y congrega a 473.000 oyentes. Y los domingos, la Santa Misa también crece y reúne a 624.000 fieles, mientras que ‘Iglesia Noticia’ es escuchada por 440.000 personas.

líderes del streaming

Ábside Media bate un nuevo récord de audiencia. Las marcas del grupo concentran cada día a 6.873.000 oyentes (COPE, CADENA 100, RockFM y MegaStarFM). Todo en un contexto en el que el EGM certifica la credibilidad, la fortaleza y la buena salud de la radio generalista que alcanza un nuevo récord de consumo con 14.421.000 oyentes diarios.

COPE cierra el año con 4.107.000 oyentes diarios. Por su parte, CADENA 100 es seguida por 1.785.000 y su ‘morning show’ ‘¡Buenos días, Javi y Mar!’, con Javi Nieves y Mar Amate, por 1.181.000 personas. Por su parte, 900.000 personas confían cada día en RockFM y 403.000 en ‘El Pirata y su Banda’. MegaStarFM pone los mejores temazos a 81.000 personas.

El contexto favorable en términos de audiencia en antena también se ve reflejado en el ámbito digital. El liderazgo de COPE en streaming con un nuevo récord (895.000 oyentes) refleja la consolidación de la estrategia de la compañía y su posición de liderazgo en el sector.

En febrero de 2026, Ábside Media alcanzó su mejor dato histórico de audiencia digital con 19 millones de usuarios y se sitúa como el tercer grupo de comunicación en España con mayor audiencia en redes sociales, con 16 millones de personas según datos auditados de Comscore. La comunidad digital suma ya 17,5 millones de seguidores, un 31% más que en el primer trimestre de 2025, con casi 1,2 millones de nuevos seguidores en solo tres meses.