Nunca 'Herrera en COPE' reunió a tantos oyentes: Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera suman 3,1M de seguidores diarios

‘Herrera en COPE’ continúa siendo una de las voces más influyentes de la radio española. El programa dirigido por Carlos Herrera alcanza los 3.100.000 oyentes, consolidando su posición como uno de los espacios de referencia en las mañanas radiofónicas.

De hecho, Carlos Herrera lidera el crecimiento en el ‘prime time’ radiofónico: es líder a las 6, a las 7 y a las 8 de la mañana, hace historia y consigue el mejor dato de audiencia en toda su trayectoria.

COPE Herrera en COPE - EGM

Y es que al frente del análisis informativo, Carlos Herrera y Jorge Bustos han seguido marcando la agenda con una lectura profunda y contextualizada de la actualidad.

En los últimos meses, el programa ha sido clave para entender algunos de los principales acontecimientos internacionales, desde la crisis en Irán hasta los movimientos geopolíticos en Europa o la situación política en Venezuela.

También en el ámbito nacional, ‘Herrera en COPE’ ha acompañado a los oyentes en momentos de máxima actualidad política, con el seguimiento de procesos electorales autonómicos como los de Extremadura o Aragón, así como con la cobertura de sucesos que han conmocionado al país, como el caso de Adamuz, donde el equipo del programa ha estado cerca de los familiares de las víctimas.

LOS PROTAGONISTAS EN 'HERRERA EN COPE'

El programa ha vuelto a ser además un espacio de referencia para escuchar a los protagonistas de la actualidad.

En estos meses han pasado por sus micrófonos voces destacadas como el ministro de Economía, Carlos Cuerpo; el exdiputado Iván Espinosa de los Monteros; o el presidente de Aragón, Jorge Azcón, entre otros.

Junto a la información y el análisis político, el programa mantiene una sólida propuesta de entretenimiento y divulgación que refuerza su conexión con la audiencia.

Vicente Gil Jorge Bustos, Alberto Herrera y Carlos Herrera en Granada

En este ámbito, Alberto Herrera lidera una parte fundamental del formato, con secciones ya emblemáticas como ‘Los fósforos’, uno de los espacios más reconocibles de la radio española.

A ello se suman colaboradores de referencia que enriquecen el contenido del programa en distintos ámbitos.

Ana Velasco aporta la mirada histórica, Javier Sierra introduce el misterio, Jorge Alcalde acerca la ciencia a los oyentes y Jorge Morla analiza las claves del mundo digital.

El espacio 'magazine' presentado por Alberto Herrera también ha contado con la participación de destacadas figuras del ámbito cultural y social como el torero Andrés Roca Rey, Cayetano Martínez de Irujo, el director Santiago Segura, la influencer Lucía Pombo, la cantante Marta Sánchez o el músico Raúl Gutiérrez 'Rulo'.

Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera

Con esta combinación de actualidad, análisis, entretenimiento y cercanía con los oyentes, ‘Herrera en COPE’ refuerza su papel como uno de los grandes referentes del panorama radiofónico español, adaptándose a las nuevas formas de consumo y manteniendo su capacidad de influencia en la agenda informativa diaria.

RÉCORD HISTÓRICO EN COPE

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‘Tiempo de Juego’ se mantiene como el programa número uno en deportes y reúne cada fin de semana a 1.974.000 oyentes para vivir y vibrar con el deporte. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño arrancan el año como los números uno del deporte en España.

Por su parte, ‘El Partidazo de COPE’ se consolida con 674.000 oyentes que cada día conectan con Juanma Castaño para conocer todo lo que pasa dentro y fuera del campo a través de los protagonistas del deporte.

Pilar García de la Granja debutaba al comienzo de temporada al frente de 'Mediodía COPE' y en este EGM bate récord de audiencia con 640.000 oyentes diarios. Según el Estudio General de Medios, en el caso de ‘La Tarde’ ya son 611.000 personas las que escuchan a Pilar García Muñiz cada día. Por su parte, ‘La Linterna’ de COPE también lidera el crecimiento de la radio nocturna en España y es seguida por 1.046.000 oyentes que eligen a Ángel Expósito por su manera diferente de hacer radio.

Los sábados y domingos, ‘Fin de Semana’ con Cristina López Schlichting es escuchada por 757.000 oyentes, mientras que ‘La Mañana del Fin de semana’, dirigida y presentada por Fernando de Haro, por 695.000. Por su parte, un millón de personas buscan cada sábado toda la información agrícola y ganadera en ‘Agropopular’ con César Lumbreras.

Carlos Moreno, El Pulpo sigue batiendo récords con 363.000 ponedores en ‘Poniendo las calles’. ‘La Noche’ de Adolfo Arjona (lunes de 1.30 a 4.00 h) es seguido por 204.000 personas, y el Grupo Risa sigue haciendo de las suyas con 187.000 oyentes la madrugada del domingo, mientras que José Ángel Cuadrado empieza 2026 en ‘Lo que viene’ con 96.000 oyentes.

En un año muy especial en el que asistiremos a la visita del Papa León XIV a España, la audiencia respalda la programación sociorreligiosa. Los viernes, ‘La Linterna de la Iglesia’, crece un 14% y congrega a 473.000 oyentes. Y los domingos, la Santa Misa también crece y reúne a 624.000 fieles, mientras que ‘Iglesia Noticia’ es escuchada por 440.000 personas.

LÍDERES DEL STREAMING

El contexto favorable en términos de audiencia en antena también se ve reflejado en el ámbito digital. El liderazgo de COPE en streaming con un nuevo récord (895.000 oyentes) refleja la consolidación de la estrategia de la compañía y su posición de liderazgo en el sector.

En febrero de 2026, Ábside Media alcanzó su mejor dato histórico de audiencia digital con 19 millones de usuarios y se sitúa como el tercer grupo de comunicación en España con mayor audiencia en redes sociales, con 16 millones de personas según datos auditados de Comscore. La comunidad digital suma ya 17,5 millones de seguidores, un 31% más que en el primer trimestre de 2025, con casi 1,2 millones de nuevos seguidores en solo tres meses.