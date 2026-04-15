Chema, vecino de Grazalema, vuelve a la normalidad tras las inundaciones: "COPE fue la voz del problema tan grande que tuvimos; estáis en nuestro corazón"

Un oyente ha logrado emocionar este viernes al equipo de Herrera en COPE. Su nombre es Chema, un vecino de Grazalema (Cádiz) que entró en directo para conversar con Jorge Bustos y Pilar Cisneros y terminó dando una lección sobre la importancia de la radio en los momentos más difíciles. Chema fue uno de los afectados por las lluvias torrenciales que anegaron su pueblo el pasado mes de febrero, obligando al desalojo preventivo de muchas familias.

Al ser preguntado sobre cómo se encuentra actualmente, el oyente ha relatado que, afortunadamente, "todo ha llegado a la normalidad, el pueblo está con alegría, esperando con los brazos abiertos a todos los turistas". Sin embargo, no pudo evitar emocionarse al recordar lo vivido: "Perdona que me emocione, porque hay cosas para emocionarse a lo largo de estos días que hemos pasado".

Vista general de Grazalema (Cádiz)

La voz de un pueblo anegado

Chema ha subrayado el papel fundamental que jugó la radio durante la catástrofe. "Para nosotros fueron ustedes la voz del problema tan grande que tuvimos aquí con esto del agua", afirmó, dirigiéndose a los presentadores del programa. Según su testimonio, la cobertura de COPE fue crucial para dar a conocer la situación que estaban viviendo.

Gracias a ustedes sabían todos los españoles de la desgracia que tuvimos aquí" Chema Vecino de Grazalema

El vecino de Grazalema ha asegurado que la emisora se ganó un lugar especial en el afecto de sus convecinos. "Gracias a ustedes, sabían todos los españoles, inclusive todo el mundo, de la desgracia que tuvimos aquí, en este pueblo", explicó. Y añadió con rotundidad: "la cope está en el corazón de nosotros".

La radio, un refugio en las crisis

Aunque ya era un "fiel oyente de la COPE" desde hacía muchos años, Chema ha reconocido que la experiencia de las inundaciones le hizo valorar el medio de otra manera. "Me habéis ganado más confianza", admitió. Su aprecio por la radio también se puso de manifiesto durante el recordado gran apagón que afectó a parte del país.

EFE Varias personas en la terraza de un bar al caer la noche durante el apagón eléctrico en Ourense. EFE/ Brais Lorenzo

En aquella ocasión, su primer instinto fue buscar información en las ondas. "Lo que lo primero que puse fue la radio, a ver si funcionaba, y puse la COPE , indudablemente. Era la voz de lo que ocurría en el mundo", ha rememorado.

Finalmente, el periodista Jorge Bustos ha agradecido a Chema su fidelidad, personalizando en él a los más de tres millones de oyentes del programa. Como respuesta, el grazalemeño ha extendido una invitación a todo el equipo para visitar su pueblo: "Estáis invitados aquí, en este pueblo tan pequeñito, con los brazos abiertos a la COPE".