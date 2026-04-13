"Lo de Pedro Sánchez en China con gafas de sol en un lugar cerrado es postureo, Begoña está a su lado y no las lleva"

Con motivo del reciente viaje de Pedro Sánchez a China, el programa 'La Linterna' ha ofrecido una serie de consejos al presidente del Gobierno. Jon Uriarte, colaborador del espacio que dirige Ángel Expósito en COPE, 'ha visto luz y ha entrado' para analizar la visita y dar algunas pautas de estilo, partiendo de una reciente fotografía del mandatario. La primera recomendación ha sido contundente: "nada de gafas de sol en lugares cerrados".

Uriarte ha calificado de "postureo" el uso de las gafas de sol por parte de Sánchez en un interior, sobre todo porque su mujer, Begoña Gómez, no las llevaba a su lado. "Yo creo que va dormido", ha bromeado Expósito. El colaborador ha añadido que, aunque las gafas "dotan de atractivo a un hombre", en este caso parece más una pose que una necesidad.

Nada de gafas de sol en lugares cerrados"

EFE El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (derecha), prueba unas gafas inteligentes Xiaomi en presencia del fundador, presidente y director ejecutivo de Xiaomi, Lei Jun, durante una visita a la sala de exposiciones en la sede de Xiaomi en Pekín, China.

Complementos, economía y humildad

Como alternativa a las gafas para "ir de guay", Uriarte ha recordado la famosa "gorra con luz" que Ángel Expósito compró en un viaje a Egipto y con la que se puede iluminar hasta el interior de las tumbas. "Es la gorra más hortera del mundo, pero tiene una pilita maravillosa", ha rememorado el propio director de 'La Linterna' sobre su peculiar complemento de viaje.

El viaje presidencial, según Moncloa, busca cerrar acuerdos sobre el acceso al petróleo y otros asuntos económicos. Sin embargo, Uriarte ha advertido con humor que "los mandatarios chinos no son precisamente tontos". Este entorno de negociación es complejo, especialmente considerando las recientes tensiones comerciales o el creciente uso del yuan en transacciones petroleras. Sobre los posibles acuerdos, el colaborador ha ironizado con que Sánchez podría acabar trayéndose "el gatito de la suerte de los chinos", en una velada referencia al caso que ha afectado al exministro Ábalos.

Otro de los consejos ha sido "ser un visitante humilde" y no llamar la atención. Para ilustrarlo, han puesto el ejemplo de un oyente que llamó al conductor de una furgoneta en la autopista para pedirle que se apartara, una actitud que han comparado con la costumbre del presidente de tener siempre el camino despejado.

Gastronomía y adaptación cultural

En el plano gastronómico, la recomendación es clara: "come todo lo que te den" y, si es posible, cocinar un plato típico español. En este punto, han recordado con sorna las peculiares recetas de Expósito, como sus "tagliatelle con al gusto de picante" o el "arroz con cosas".

Adaptarse a las costumbres locales incluye aprender a usar los palillos. Uriarte ha señalado el contraste con ciertas costumbres españolas, como la de un oyente que relató llevar siempre un "palillo mondadientes" en la boca, hasta el punto de "clavar el palillo" al dar dos besos, concluyendo que "no es práctico".

Alamy Stock Photo Un chef anónimo, con guantes, entrega un plato de tapas de pulpo recién preparadas a un cliente.

Un último consejo: la edad no perdona

Finalmente, le han recordado a Sánchez que, a sus 54 años, "cuantos más años cumpla, más cortos tienen que ser sus viajes, y China está muy lejos". Una reflexión sobre cómo cambian las prioridades del viajero con la edad, que ha sido resumida con una anécdota de Leo Harlem.

En España te molesta que el perro del vecino te huela en el ascensor, pero en África, eres cocodrilo de Andy"

El propio Expósito ha sentenciado sus preferencias personales con una frase lapidaria. "Hay dos tipos de países, los que cocinan con aceite de oliva y los que no merecen mi respeto", ha concluido, aunque Uriarte ha apostillado que el director de 'La Linterna' es capaz de comer "lo que sea" en sus viajes.