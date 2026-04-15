Los hijos de Quini revelan los detalles más desconocidos de su secuestro: "Él quería pasar página, volver a su vida"

Los hijos de Enrique Castro 'Quini', Lorena, Quique y Jorge Castro, han repasado en el programa 'Herrera en COPE' con Alberto Herrera los momentos más duros y desconocidos del secuestro que sufrió su padre en 1981. La entrevista se produce con motivo del estreno de la serie 'Por cien millones', que narra aquellos 25 días de cautiverio y en la que los propios hijos han realizado un cameo. 'Estamos sorprendidos con todo esto de la serie, no contábamos con ello, y bueno, muy contentos', ha admitido Quique Castro.

El secuestro se produjo el 1 de marzo de 1981 tras un partido contra el Hércules. Según relató su hija Lorena, Quini 'salía de casa para ir a buscarnos a mi madre, Kike, y a mí al aeropuerto' cuando fue abordado. Tres mecánicos de Zaragoza con problemas económicos se lo llevaron 'a punta de pistola'. La torpeza de los captores, definidos como 'tres novatos', fue tal que ni siquiera sabían conducir el coche automático del futbolista, y fue el propio Quini quien tuvo que explicarles cómo funcionaba para poder arrancar.

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25 días de angustia y el miedo a ETA

El cautiverio se extendió durante 25 días en un zulo de 3 por 2 metros en Zaragoza. El futbolista fue liberado el 25 de marzo de 1981 por la Policía Nacional. Su hijo Kike Castro ha recordado la dureza de aquella experiencia para su padre: 'Todos esos días ahí cerrado, pues, evidentemente, no sabes si cualquiera de esos días es el último'. La familia ha confesado que el secuestro fue un tema difícil de tratar en casa. "No fue un tema de nos vamos a sentar y os voy a explicar", ha explicado Jorge, el menor de los hermanos, que no había nacido entonces.

El propio Quini llegó a tener miedo después, "le costaba salir cuando iba al garaje a buscar el coche", ha desvelado Quique. Sus hijos han recordado también el contexto de la época, apenas un mes después del golpe de Estado del 23-F, lo que provocó que el futbolista no supiera si sus captores pertenecían a la banda terrorista ETA. "Él tampoco sabía quién lo había cogido. Tú ahora sabes que eran tres personas que necesitaban dinero, pero de aquella estaba lo de ETA y todo eso", ha matizado Lorena.

El perdón que conmocionó a España

Lo que más ha marcado la historia del secuestro de Quini es su legendario perdón a los captores. En una rueda de prensa improvisada tras su liberación, el delantero afirmó: "Me fue a pedir perdón, yo dije que desde ese mismo momento que estaban perdonados, que no tenía nada en contra de ellos". Su hijo Quique ha explicado que su padre "lo que quería era, una vez que se solucionó todo, pasar página, volver a su vida". Añadió que "él nunca fue una persona rencorosa hacia nadie".

Quini, en una fotografía de archivo

Esta actitud contrasta con la de su madre, Mari Nieves, como ha revelado Lorena: "Mi madre dice que ella no los hubiera perdonado en la vida, por ejemplo, mi madre no los perdona". Pero, sobre su padre, insiste en que "no todo el mundo igual lo hace, pero es que él era así". Durante el cautiverio, los secuestradores llegaron a exigir hablar solo con su mujer para presionarla en la negociación del rescate de 100 millones de pesetas.

La generosidad de Quini fue más allá. Sus hijos han recordado en COPE la anécdota del juicio, en la que el futbolista le dio un autógrafo y un beso a la hija de uno de sus secuestradores. Además, Jorge Castro ha confirmado haber escuchado que su padre incluso "había invitado a tomar un café" a las mujeres de los captores. Quique ha compartido otra faceta de su padre, muy sensibilizado tras superar un cáncer: visitaba hospitales para dar ánimos a enfermos, especialmente a niños. "Lo hacía de verdad, de corazón, porque lo necesitaba, porque lo sentía", ha relatado, explicando que lo hacía de forma anónima y desinteresada.

Quini, en una fotografía de archivo

La familia también ha comentado el enfoque de la serie 'Por cien millones', que mezcla drama con toques de humor. "Sí es cierto que nos choca un poco en algunos momentos que que son dramáticos, pues que tengan ese toque de humor", ha confesado Kike desde su perspectiva como hijo, aunque ha alabado el 'gran trabajo' del director y el equipo, con quienes rodaron un cameo. 'Es una experiencia que no todo el mundo tiene la vida', ha añadido Jorge sobre el rodaje.

El legado de Quini sigue muy presente en su familia y en el mundo del fútbol. Su hija Lorena trabaja desde hace 18 años en el Sporting de Gijón, concretamente en las oficinas del estadio que lleva el nombre de su padre. "Desde las taquillas veo la estatua que la tenemos enfrente también", ha comentado con orgullo.