Judith Arnal, economista: "Bajar el IVA a la gasolina en realidad beneficia a los hogares con las rentas altas porque tienen mayor poder de compra de carburante"

Con la economía mundial en vilo por las consecuencias de la guerra y un plan anticrisis del Gobierno que lleva más de tres semanas en marcha, el debate sobre la eficacia de las medidas adoptadas se intensifica. En el programa 'Herrera en COPE', Jorge Bustos y Pilar Cisneros han analizado el plan para paliar la subida del precio del carburante, un contexto marcado por un IPC que ya alcanza el 3,4% en España precisamente por el encarecimiento de la energía.

A pesar de que España es uno de los países que más recursos ha movilizado, desde el Banco Central Europeo advierten de que la estrategia podría no ser la más acertada. La rebaja generalizada del IVA tanto en combustibles como en la electricidad no solo distorsiona los precios, sino que, además, son medidas que benefician más a las rentas altas que a los colectivos vulnerables.

Un plan que beneficia a las rentas altas

En esta línea se ha manifestado la economista Judith Arnal, analista de Fedea, quien ha explicado en COPE que el enfoque del plan gubernamental debería cambiar. Según Arnal, el problema de las ayudas actuales es su universalidad. "Al tratarse de una reducción generalizada de impuestos indirectos a carburantes, a energía, lo que estamos viendo es que se aplica al conjunto de la población", ha señalado.

Benefician de manera más que proporcional a los hogares que tienen mayor renta"

La consecuencia directa, según la experta, es que al ser impuestos regresivos, estas ayudas "curiosamente, lo que hacen es beneficiar de manera más que proporcional, por ejemplo, a los hogares que tienen mayor renta". De este modo, el efecto redistributivo de la medida queda en entredicho, ya que no se focaliza en quienes más lo necesitan.

Transferencias de renta como alternativa

Para ayudar a hogares vulnerables, lo que hay que hacer son transferencias de renta"

Frente a este modelo de rebajas fiscales generalizadas, Judith Arnal ha propuesto una solución más directa y, a su juicio, efectiva. "Lo que tendría todo el sentido es, para ayudar a hogares vulnerables, lo que hay que hacer son transferencias de renta", ha afirmado de manera contundente.

Como ejemplo concreto de una medida bien enfocada, la economista ha puesto sobre la mesa el bono social térmico. Arnal ha concluido que, para dirigir la ayuda a las familias con menos recursos, "creo que, en este caso, el bono térmico tiene todo el sentido".