"Si con Messi al Barça se le escapó una oportunidad histórica de añadir más Champions, con Lamine Yamal está empezando a pasar"

La eliminación del FC Barcelona de la Champions League a manos del Atlético de Madrid, detallada en la crónica del partido, ha dejado un profundo debate en el fútbol español. En el programa 'El Partidazo de COPE', con Juanma Castaño a la cabeza, los tertulianos analizaron un nombre que brilló por encima del resto: Lamine Yamal. A pesar de la derrota, el consenso fue claro al señalar la actuación del joven extremo como algo "impresionante" y digno de ser considerado de los mejores del mundo.

Un talento rodeado de soledad

Pese a las alabanzas, la sensación general que se comentó en los micrófonos de COPE es que el talento de Lamine Yamal está "muy solo". Los analistas apuntaron que, aunque otros jugadores como Ferran Torres hicieron un "partidazo", el joven canterano necesita más "socios" en el ataque. "Lamine el año pasado le tiraba una pared a Coundé, se la devolvía... hoy cada jugada de Lamine era 6 tíos alrededor y se iba, porque Lamine es muy bueno y se va", explicaba uno de los tertulianos.

EFE El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal, durante el partido de vuelta de cuartos de final de Liga de Campeones que Atlético de Madrid y FC Barcelona disputan este martes en el estadio Metropolitano

Esta situación de inferioridad numérica constante no impidió que Lamine Yamal deslumbrara. Su capacidad para deshacerse de hasta "6 tíos" en una misma jugada fue una constante, pero la falta de acompañamiento limitó el resultado final de sus acciones. "Al final necesitas alguien que te acompañe", se lamentaban en el programa, subrayando la frustración de ver su esfuerzo sin recompensa.

Es delicadeza en la historia del fútbol"

El rival, el Atlético de Madrid, fue consciente del peligro y centró sus esfuerzos defensivos en anularle, aplicando un marcaje con ayudas permanentes. "Le ha cambiado la pareja que le marcaba, le ha metido Rüdiger y Baena", se detalló durante el análisis. A pesar de la presión, Yamal dejó detalles de una calidad exquisita, como un control en el área que fue calificado como "delicadeza en la historia del fútbol".

El paralelismo con la era Messi

El debate sobre la soledad de Yamal trajo a la memoria una etapa reciente y dolorosa para el barcelonismo. Varios tertulianos no tardaron en trazar un paralelismo con los últimos años de Leo Messi en el club. "Están diciendo todos que al Barça se le escapó una oportunidad histórica de haber añadido más Champions. Pues está pasando una cosa aquí, tienes al mejor y te quedas corto", sentenció uno de los analistas de El Partidazo, un análisis que también comparte el propio Juanma Castaño.

Tienes al mejor y te quedas corto"

EFE El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal, durante el partido de vuelta de cuartos de final de Liga de Campeones que Atlético de Madrid y FC Barcelona disputan este martes en el estadio Metropolitano, en Madrid

La idea de que el FC Barcelona podría estar desaprovechando una nueva oportunidad histórica con un talento generacional sobrevoló todo el programa. La advertencia es clara: tener al "mejor" no garantiza el éxito si el colectivo no está a la altura, un error que, para muchos, ya se cometió con el astro argentino y que amenaza con repetirse.

Carácter y desgaste físico

Más allá de su calidad, se destacó la "espectacular" personalidad del joven futbolista. "No se esconde en ningún momento", afirmaron, elogiando su valentía para asumir la responsabilidad de forma constante, un hecho que también se resalta en el análisis de la eliminación. Sin embargo, esta sobreexposición tiene un coste físico evidente.

El análisis fue contundente al respecto: "Si tú a un jugador le das desde el minuto 1 todos los balones para que encare, no solo para que encare a uno, sino para que se vaya de tres o cuatro... pues al final en el minuto 70 es que se le tiene que notar". Los expertos coincidieron en que es "imposible" que un jugador tan joven soporte esa carga ofensiva durante todo el partido sin que su rendimiento decaiga, abriendo otro frente en la gestión de su progresión y el diseño de la plantilla.