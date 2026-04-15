Ángel, jubilado: "Me paró la Guardia Civil con el coche. Iba solo en bañador y me dijeron: ¿dónde va usted?'"

El programa 'Herrera en COPE' ha vuelto a dejar un momento para el recuerdo en su sección 'La Hora de los Fósforos'. El presentador Alberto Herrera ha preguntado a los oyentes por esas cosas que se han llevado sin querer, dando pie a un aluvión de anécdotas surrealistas. Entre ellas, ha destacado la de Ángel, un oyente que ha relatado la odisea que vivió en sus vacaciones en la playa.

Ángel ha explicado que todo comenzó cuando bajó del apartamento a la playa. En lugar de guardar las llaves en su bolsito tipo 'faldiquera' de cuero, decidió metérselas en el bolsillo del bañador, pero el fuerte oleaje le jugó una mala pasada. "Cuando salgo, las llaves desaparecieron", ha contado.

Una odisea de 200 km en bañador

El problema se ha agravado al instante, ya que el juego de llaves de repuesto lo tenía el dueño del apartamento, pero "estaba a 200 y pico kilómetros de donde yo estaba", ha lamentado Ángel. Sin acceso a su cartera, al coche ni a sus pertenencias, y con su perro esperando en la casa, la situación se ha vuelto crítica.

No tenía llave de coche, no tenía cartera, no tenía nada" Ángel Jubilado

La única solución ha sido que un amiguete le prestara un coche para poder ir a por las llaves a Córdoba. "No tenía llave de coche, no tenía cartera, no tenía nada", ha recordado sobre su estado de indefensión. La anécdota ha culminado cuando, en pleno viaje, ha sido detenido por la Guardia Civil mientras conducía vestido únicamente con el bañador.

Guardia Civil en labores de control

Otras historias insólitas de los oyentes

La historia de Ángel no ha sido la única. Puri, otra oyente, ha compartido cómo, con las prisas por llevar a su hija al colegio, metió en su coche a una anciana desconocida pensando que era la abuela de una amiga. Tras un trayecto en dirección contraria, la mujer le pidió que la dejara en una iglesia para ir a misa, y fue entonces cuando su hija le aclaró la confusión.

Alamy Stock Photo Anciana

El programa también ha recogido el testimonio de Pilar, que se llevó sin querer un salchichón bajo la axila de un supermercado y volvió para pagarlo. También el de Javier, cuya mujer y cuñada salieron de un Hipercor con juguetes sin pagar el día de la inauguración, y el de Manolo, que recogió por error la ropa tendida de su vecina.

más relatos insólitos durante el control de la guardia civil

Otro 'Fósforo', hace un tiempo, también nos contó lo que vivía en un control de la Guardia Civil. En concreto, Salvador relató que en su fiesta de graduación, "estábamos ahí y a eso de las 4 de la mañana dijo un compañero lo bien que se estaría en la playa, viendo amanecer. Total, que fuimos por la carretera de Huelva para Matalascañas. En aquella época, había muchos controles de la Guardia Civil ".