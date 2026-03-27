Borja Montero, médico de paliativos, sobre la eutanasia de Noelia: "Los médicos deberíamos decir un no rotundo a la idea de que, ante el sufrimiento, se acabe con la persona en lugar de combatirlo"

El caso de Noelia, la joven de 25 años que ha recibido la eutanasia por un dolor insoportable, ha generado una profunda conmoción. El doctor Borja Montero, médico de la Unidad de Cuidados Paliativos de la Clínica Universidad de Navarra, ha expresado en el programa 'El Cascabel' de TRECE, presentado por José Luis Pérez, su "profundísima pena" y ha cuestionado la respuesta del sistema sanitario. Montero ha asegurado que existen numerosos medios para tratar el dolor y que, muy probablemente, el de Noelia podría haberse abordado.

Las alternativas médicas contra el dolor

El doctor Montero ha explicado que hoy en día se cuenta con "muchísimos medios para tratar el dolor". Ha detallado la existencia de la "escalera analgésica de la OMS", que utiliza fármacos de potencia creciente. Incluso ha mencionado un "cuarto escalón" que implica intervenciones complejas como "una bomba intratecal dentro de la columna vertebral que permite que el paciente no tenga dolor". Por ello, ha sugerido que "la valoración de Noelia, pues no fue muy fina", aunque ha matizado que no conoce los detalles del caso.

Según el especialista, lo ideal habría sido que la joven hubiera tenido "una valoración por un equipo multidisciplinar" de los que existen en muchos hospitales de España. Este enfoque habría permitido un diagnóstico preciso sobre la causa del dolor, ya sea "por un problema óseo, por un problema neuropático y por un problema inflamatorio", para así aplicar el tratamiento más adecuado. Montero ha lamentado que si Noelia "tenía tanto dolor, probablemente, no había dispuesto de esos medios".

Cuidados paliativos

La eutanasia compromete la identidad de la medicina

Montero ha calificado de "demoledor" que "la respuesta de una sociedad como la nuestra ante una paciente como Noelia es, pues, le provocamos la muerte". Ha expresado su gran preocupación por el papel de los médicos en estos procesos, afirmando que la identidad de la medicina está comprometida. "Provocar la muerte jamás ha sido de la identidad de la medicina, nunca lo ha sido, en ningún momento de la historia", ha sentenciado.

El médico de paliativos ha insistido en que implicar a los profesionales sanitarios en estas acciones es "muy, muy preocupante" porque les saca de su ámbito, que es "bajo ningún concepto y en ningún caso, procurarles un mal, que la muerte es quizá el peor mal". También ha señalado que la eutanasia no es un derecho, sino la despenalización de un acto, y que solo nueve países en el mundo la contemplan, por lo que no es una señal unánime de progreso. Que "la respuesta al sufrimiento sea no luchar contra el sufrimiento, sino acabar con la persona, es verdaderamente tremendo", ha añadido.

Los cuidados paliativos, la gran asignatura pendiente

El debate sobre la eutanasia, según Montero, está directamente ligado a la situación de los cuidados paliativos en España. Citando a la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, ha afirmado que "difícilmente llegamos al 50 % de todos aquellos que deberían ser evaluados y tratados" por estas unidades. "Estamos muy lejos del objetivo y se van haciendo cosas, pero va muy despacio", ha lamentado.

Una de las grandes reclamaciones del sector es el reconocimiento de la especialidad, algo que no se ha logrado. "Hemos demandado ya en repetidas ocasiones, pero la administración no se hace eco de esta petición nuestra", ha denunciado el doctor en TRECE. Finalmente, Montero ha querido matizar la diferencia entre la eutanasia y el suicidio asistido. En la eutanasia, "son los profesionales los que inyectan el fármaco y provocan la muerte", mientras que en el suicidio asistido "es el propio paciente el que lo ingiere".