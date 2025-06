Tráfico multará con hasta 5.000 euros a los vehículos que circulen por estas carreteras los domingos

Cada fin de semana, miles de urbanistas abandonan el asfalto de las ciudades en busca de un respiro en el campo. Lo que muchos desconocen es que esta escapada idílica puede convertirse en un dolor de cabeza económico: circular con vehículos a motor por caminos rurales, pistas forestales o terrenos no asfaltados está prohibido por ley y acarrea multas que oscilan entre los 300 y los 5.000 euros, pudiendo alcanzar los 30.000 euros si se considera un delito ecológico, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) y normativas autonómicas.

Multas de hasta 5.000 euros

La popularización de los SUV —el 59,7% de los vehículos matriculados en 2024 fueron todoterrenos ligeros— ha incrementado la afluencia de conductores a entornos naturales. Sin embargo, tanto la Ley de Montes (43/2003) como la Ley de Vías Pecuarias (3/1995) prohíben expresamente la circulación motorizada fuera de carreteras asfaltadas, salvo contadas excepciones.

"No se trata solo de una infracción administrativa; en casos graves, como daños a ecosistemas protegidos, puede derivar en responsabilidad penal", advierte un portavoz de la DGT.

Tráfico Campaña control uso del cinturón de seguridad

Las sanciones varían según la gravedad: desde 300 euros por circular sin autorización hasta 5.000 euros si se transita por zonas protegidas o se altera el terreno. En casos extremos —como grupos de vehículos organizados—, la multa puede escalar a 30.000 euros por considerarse un delito contra el medioambiente. Comunidades como Madrid, Valencia, Asturias o Baleares son especialmente rigurosas en su aplicación.

Excepciones: sin sanción de Tráfico

No todo está perdido para los amantes del campo. La normativa contempla excepciones, como acceder a fincas privadas o poblaciones sin alternativa vial. Eso sí, los conductores deben circular a menos de 20 km/h y evitar grupos numerosos. "El sentido común prima: si no hay otra ruta, no hay sanción. Pero si el camino está señalizado como prohibido, la multa es segura", explica un agente de la Guardia Civil especializado en medioambiente.

Además, las ordenanzas municipales —como las de Vigo, que regula zonas acústicamente saturadas y espacios naturales— pueden imponer restricciones adicionales. Por ejemplo, en Cataluña, la Ley 9/1995 prohíbe expresamente circular por cauces secos de ríos, cortafuegos o vías forestales, con sanciones que incluyen la inmovilización del vehículo.

Cedida Control de la Guardia Civil de Tráfico

El declive del 'off-road' en España

La práctica del todo terreno parece condenada a desaparecer. Las multas recurrentes y la presión ecologista han llevado a muchas autonomías a cerrar accesos. "Hemos pasado de la tolerancia a la tolerancia cero. Ahora, hasta una moto en una senda puede costarte 3.000 euros", relata Javier M., un aficionado madrileño que abandonó el hobby tras dos sanciones.

La DGT insiste en que el objetivo es proteger el patrimonio natural: "Los vehículos modernos tienen potencia suficiente para dañar suelos y hábitats en minutos. No es solo una cuestión legal, sino de responsabilidad", subraya su portavoz.

Cómo evitar la multa

Más sobre Tráfico Trafico multa con 500 euros a los viajeros que regresen de Marruecos con este documento en el coche

Consultar las ordenanzas locales: Ayuntamientos como el de Vigo publican normativas detalladas sobre zonas prohibidas.

Solicitar autorizaciones: Para eventos deportivos o accesos privados, se requiere permiso previo de la consejería de medioambiente autonómica.

Circular solo cuando sea imprescindible: Si no hay alternativa asfaltada, hacerlo a velocidad reducida y sin invadir espacios sensibles.

En definitiva, el campo ya no es territorio libre para los vehículos. Con sanciones que superan el precio de un viaje al extranjero, los "domingueros" deberán pensárselo dos veces antes de abandonar el asfalto. Como resume la DGT: "El disfrute de la naturaleza no puede pasar por destruirla".