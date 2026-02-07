Un guardia civil analiza medio millar de accidentes con menores fallecidos y esta es su conclusión: "No se usaba ningún sistema de retención o estaba mal instalado"

En el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, dirigido por Carlos Moreno 'El Pulpo', el experto en motor Alfonso García 'Motorman' ha abordado un tema crucial: la seguridad vial infantil. Los especialistas advierten que la gran mayoría de las lesiones graves o mortales en accidentes de circulación con menores se podrían haber evitado con un uso correcto de los sistemas de retención infantil, un aspecto fundamental de la seguridad en carretera junto a otros como el control de la velocidad, donde recientemente se ha conocido el caso de un radar que cazó un Ferrari a 137 km/h.

La cruda conclusión de la Guardia Civil

La advertencia se basa en el análisis de Jesús Rodríguez, un guardia civil del equipo de investigación de siniestros viales y experto en seguridad vial infantil. Tras estudiar más de medio millar de accidentes con menores fallecidos o heridos graves, sus conclusiones son claras y preocupantes, tal como se ha expuesto en el programa: "en muchos casos, no se usaba ningún sistema de retención infantil, o bien estaba mal instalado".

El análisis de Rodríguez también revela que son frecuentes los fallos a la hora de abrochar al niño en la sillita, lo que provoca que el pequeño salga despedido en caso de colisión. Esta situación, que se podría evitar por completo, pone de manifiesto la importancia de la correcta instalación y uso de estos sistemas, un gesto tan vital como revisar periódicamente otros elementos del vehículo, pues según datos recientes, en España hay casi 5.000.000 de vehículos que circulan con una presión inadecuada en los neumáticos.

A contramarcha, la opción más segura

El experto de la Guardia Civil insiste en que los niños deben viajar a contramarcha el mayor tiempo posible, estableciendo el umbral "al menos hasta los 4 años". Esta recomendación, que también respalda la Dirección General de Tráfico (DGT), tiene como objetivo proteger de manera más eficaz las zonas más vulnerables de los menores, como la cabeza, el cuello y la columna vertebral.

Asimismo, se aconseja que los niños ocupen preferentemente la plaza central trasera, ya que es la más segura en caso de impacto lateral, siempre que el vehículo disponga de un cinturón de seguridad de tres puntos o anclajes Isofix. La correcta aplicación de estas medidas está directamente ligada a las normativas de seguridad, como las recogidas en el manual de la ITV que se actualizó el pasado 1 de enero.

