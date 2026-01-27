"El manual de ITV se actualiza desde el pasado 1 de enero, en concreto en dos apartados, para estos vehículos se fijan límites temporales ligados a los sistemas de alumbrado y señalización"

En el programa Poniendo las Calles de COPE, presentado por Carlos Moreno 'El Pulpo', el experto en motor Alfonso García 'Motorman' ha desgranado las últimas novedades del mundo del motor para 2026. Entre ellas, destaca la reciente actualización del manual de la ITV, que entró en vigor el pasado 1 de enero y afecta directamente a camiones, autocares y vehículos históricos.

Cambios en la inspección para camiones y vehículos históricos

La normativa se ha modificado en dos apartados clave. El primero afecta a los tacógrafos y limitadores de velocidad en camiones y autocares, elementos cruciales para los tiempos de conducción y descanso. La nueva regulación busca unificar criterios en todo el territorio, dando más peso a las comprobaciones visuales y estableciendo una revisión bienal para los tacógrafos.

El segundo cambio se centra en los vehículos históricos. Para ellos, se han fijado límites temporales específicos en los sistemas de alumbrado y señalización. Esta medida define qué equipamientos son exigibles y cuáles pueden quedar exentos por motivos de seguridad, un tema de interés para los propietarios que se preguntan cómo pasar la ITV a un coche de más de 30 años.

EFE/ J.L. Cereijido Señalización de la estación de ITVASA en Pruvia (Asturias)

El nuevo radar 'cazador' de la A-8

Además de los cambios en la ITV, 'Motorman' ha alertado sobre un nuevo radar de tramo que se ha convertido en uno de los más efectivos de la DGT. Ubicado en la autopista A-8 en Cantabria, entre Ontón y Castro Urdiales, el conocido como radar de Saltacaballo ha registrado más de 2.000 multas al mes desde su activación en octubre. Este tramo de 6,5 kilómetros es uno de los más transitados del norte de España, con más de 50.000 vehículos diarios.

La instalación de este dispositivo forma parte de una estrategia más amplia de la DGT, que ha puesto en marcha 25 nuevos radares de tramo en los últimos cuatro meses. El objetivo, según García, es "reducir los accidentes por frenazos bruscos ante los radares fijos" y las colisiones que estos provocan.

Menos aparcamiento y nuevas polémicas

En el ámbito urbano, se ha comentado la decisión de París de eliminar 20.000 plazas de aparcamiento para mejorar la seguridad vial de los peatones, una medida que se extenderá a toda Francia. La norma obliga a liberar el espacio situado 5 metros antes de los pasos de peatones para mejorar la visibilidad y evitar puntos ciegos.

UPCT Dos jóvenes compartiendo vehículo en el aparcamiento del Campus Muralla del Mar

Sin embargo, Alfonso García ha señalado una consecuencia polémica de estas políticas en España. Mientras se reduce el espacio para coches y motos, 'Motorman' critica que a menudo este espacio no beneficia directamente al peatón: "el espacio que se quita a los coches y motos se usa para terrazas, y más terrazas que, curiosamente, restan espacio y movilidad a los peatones". Ha recordado que en Madrid se han eliminado una cifra similar de plazas y en Barcelona se han suprimido 100.000 en 20 años.

Finalmente, se han abordado los nuevos carriles Bus-VAO, cuyas normativas de uso ya están en vigor tras su publicación en el BOE. Como gran novedad, 'Motorman' ha destacado el carril de la A-2 en Madrid, que no cuenta con separación física de hormigón. Este carril se habilita en horas punta para coches con dos o más ocupantes, transporte público y motos.

La principal sorpresa es que, por primera vez, se prohíbe su uso a ciertos vehículos ecológicos. "Estará prohibido que lo utilicen, y por primera vez coches con etiqueta 0, eléctricos e híbridos enchufables", ha explicado el experto. Además, ha advertido del riesgo de accidentes por la falta de barreras físicas y ha confirmado que se usarán radares de ocupación para multar a quienes viajen solos.