Cuántas elecciones ha perdido el PSOE en 4 años: "Desde que Feijóo es presidente del PP el balance es de 7 derrotas por una única alegría"

El periodista Antonio Naranjo ha puesto cifras a la trayectoria electoral de Pedro Sánchez desde que Alberto Núñez Feijóo asumió la presidencia del Partido Popular. En la sección 'Mr. Dato' del programa 'Herrera en COPE', dirigido por Carlos Herrera, Naranjo ha desgranado un balance que arroja pocas alegrías para el presidente del Gobierno, con un resultado de siete derrotas por tan solo una victoria en las urnas.

Siete derrotas desde 2022

Para establecer un marco de comparación entre etapas similares, Naranjo ha fijado el punto de partida en 2022, con Sánchez al frente del PSOE y Feijóo en el PP. Desde entonces, el líder socialista ha perdido en las elecciones andaluzas, generales, autonómicas y municipales, en la repetición de alguna de ellas y, finalmente, en las europeas. Un total de siete citas en ámbitos tan distintos, desde lo local a lo europeo, que se han saldado con derrotas muy rotundas para el PSOE.

La única excepción a esta tendencia ha sido la victoria en Cataluña. Sin embargo, el propio analista ha recordado que "los del PSC siempre que pueden dicen que son otro partido, vinculado o asociado al PSOE, pero otro partido". Esta matización pone en perspectiva el que sería el único resultado positivo para Sánchez en los últimos años.

El 'agravante' de Aragón

Según Naranjo, la situación más reciente presenta un "agravante", especialmente visible en Aragón. Antes, las caídas del PSOE se compensaban con subidas de otros partidos de la izquierda nacional, pero ahora el escenario es distinto. Naranjo destaca que "al peor dato histórico del PSOE en Aragón se le añade el desplome de Sumar con un solo diputado, la desaparición de Podemos".

Este análisis se complementa con los últimos resultados electorales en la comunidad aragonesa, donde el PP de Jorge Azcón revalidó su liderazgo, pero con un resultado más ajustado. Los populares obtuvieron 26 escaños, dos menos que en 2023, mientras que el PSOE cayó hasta los 18 diputados (cinco menos) y Vox duplicó su representación, pasando de 7 a 14 escaños.

Este escenario, donde el PP asesta un nuevo golpe a Sánchez pero queda a merced de un Vox reforzado, refleja la complejidad del panorama político. El propio Jorge Azcón, en COPE, había llamado a unir el voto popular para que la región liderase el fin del sanchismo: "El domingo tenemos oportunidad de ser portavoces desde Aragón de lo que vaya a ocurrir en España". Aunque el PP ganó, ahora afronta una difícil negociación para garantizar la gobernabilidad.