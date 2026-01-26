En la sección de motor del programa 'Poniendo las Calles' de COPE, presentado por Carlos Moreno 'El Pulpo', el experto Alfonso García 'Motorman' ha desvelado los detalles del que ya es uno de los cinemómetros más productivos para la Dirección General de Tráfico. Según ha explicado, "se ha convertido en el radar de tramo más efectivo y más rentable desde que lo instaló la DGT, está ubicado en la autopista A-8, en Cantabria, entre las poblaciones de Ontón y Castro-Urdiales"

Este nuevo dispositivo, conocido como el radar de tramo de Saltacaballo, se encuentra en uno de los puntos más transitados del norte de España, con una circulación diaria de más de 50.000 vehículos. El tramo controlado abarca 6,5 kilómetros, entre los puntos kilométricos 140 y 147 de la autopista A-8, y comenzó a sancionar el pasado mes de octubre. En apenas dos meses, ya ha cazado a más de 2.000 conductores por exceso de velocidad, muchos de los cuales aún no conocen su existencia.

La DGT busca con estos sistemas reducir los accidentes provocados por frenazos bruscos ante los radares fijos. De hecho, la instalación de este cinemómetro se enmarca en una estrategia más amplia, ya que en los últimos cuatro meses se han puesto en marcha 25 nuevos radares de tramo en toda España. Esta iniciativa se suma a otras recientes para el control de velocidad, como la instalación del primer radar de tramo en una rotonda.

Novedades en la ITV y en los carriles VAO

Por otro lado, 'Motorman' ha detallado las actualizaciones del manual de la ITV que han entrado en vigor el 1 de enero de 2026. Los cambios afectan, en primer lugar, a los tacógrafos y limitadores de velocidad de camiones y autocares, unificando criterios en las inspecciones. El segundo apartado se centra en los vehículos históricos, fijando límites temporales para sus sistemas de alumbrado y señalización. En este sentido, es crucial conocer cuál es la ITV más barata de España para cumplir con la normativa sin gastar de más.

Otra de las grandes novedades para este 2026 afecta a los carriles para Vehículos de Alta Ocupación (VAO), cuyas nuevas normas de uso ya han sido publicadas en el BOE. La principal polémica surge con la prohibición, por primera vez, del acceso a vehículos con distintivo ambiental 'Cero'.

Esta medida, como ha señalado Alfonso García, supone un cambio drástico: "estará prohibido que lo utilicen, y por primera vez coches con etiqueta 0, eléctricos e híbridos enchufables". La DGT empleará radares de ocupación para multar a quienes viajen solos. Estos nuevos carriles ya están activos o proyectados en Madrid, Granada, Sevilla, Málaga, Palma y Valencia, y suponen una eliminación de la gran ventaja del coche eléctrico en estas vías.

Problemas de aparcamiento y soluciones de movilidad

En el ámbito urbano, la ciudad de París eliminará 20.000 plazas de aparcamiento para aumentar la seguridad vial de los peatones, una medida que el resto de ciudades francesas deberán adoptar antes de final de año. Sin embargo, 'Motorman' ha mostrado su escepticismo sobre cómo se gestionará ese espacio recuperado, temiendo que acabe en manos de la hostelería.

Según ha comentado, "lo peor [...] es que ese espacio que se quita a los coches y motos se usa para terrazas, y más terrazas que, curiosamente, restan espacio y movilidad a los peatones". Esta situación ya se observa en ciudades como Madrid, donde se han eliminado cifras de aparcamiento similares a las de París, mientras que en Barcelona se han suprimido 100.000 plazas en superficie en los últimos 20 años.

Finalmente, respondiendo a la consulta de un oyente desde Valencia, el experto ha confirmado la llegada del nuevo Suzuki Vitara 100% eléctrico a España en la primavera de 2026. Se ofrecerá en dos versiones de batería, con autonomías de hasta 426 kilómetros, y se estima que su precio, con ayudas, podría situarse por debajo de los 30.000 euros.