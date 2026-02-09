Siro López continúa decepcionado con el Real Madrid pese a seguir sumando victorias: "Si te cuesta generar ocasiones ante un equipo que está casi en descenso..."

El debate sobre el juego del Real Madrid ha vuelto a la mesa de 'El Tertulión de Tiempo de Juego', esta vez con una voz especialmente crítica, la de Siro López. A pesar de que el equipo se encuentra en la parte alta de la clasificación, y que el equipo viene de imponerse al Valencia en Mestalla por 0-2, el colaborador ha asegurado que el conjunto blanco "no es ilusionante", poniendo el foco en la falta de brillantez y la dificultad para generar un fútbol atractivo.

Una crítica al juego ofensivo

Siro López ha señalado directamente los problemas del equipo en ataque, cuestionando su rendimiento frente a rivales de menor entidad. Para el periodista, la victoria no oculta las carencias en la creación de juego, una situación que, según él, se ha repetido en varios encuentros.

El colaborador ha sido tajante al recordar los apuros del equipo para crear peligro: "Si te cuesta generar ocasiones de gol a un equipo que está al borde del descenso...", ha comentado. Además, ha mencionado los partidos contra el Levante y el Rayo Vallecano como otros ejemplos en los que al Real Madrid le costó "generar fútbol".

La irregularidad como norma

López ha descrito el momento actual del Madrid con una metáfora clara, la del "chiste del intermitente". Según él, el equipo funciona a rachas, con actuaciones irregulares: "Ahora sí, ahora no". Ha calificado el partido contra el Rayo como un "no, claramente", mientras que el último encuentro sería un "sí, pero no para hacer la ola, un 5 y medio".

Finalmente, aunque Siro López ha reconocido el buen hacer del equipo en la faceta defensiva, coincidiendo con la opinión de Paco González, ha insistido en que no es suficiente. "La única parte positiva [...] es el tema defensivo", ha admitido, pero ha lamentado que el equipo no ofrezca un espectáculo a la altura de lo que se espera de él.