José Ángel Cuadrado, experto en tecnología: "La IA no es muy precisa con esto, desconfía de informaciones con demasiado contexto, y fíjate si la sombra corresponde a la imagen"

En el programa 'Herrera en COPE', Alberto Herrera ha entrevistado a José Ángel Cuadrado, coordinador digital de COPE y experto en tecnología, para abordar la creciente proliferación de fraudes y noticias falsas generados por inteligencia artificial. Cuadrado ha subrayado el papel crucial que jugarán los medios de comunicación en este nuevo escenario. Según el experto, "los medios de comunicación cada vez vamos a ser más necesarios que nunca, y cada vez vamos a ser más refugio", ya que tienen la obligación de contrastar el contenido que circula por las redes.

Para ilustrar este punto, Cuadrado ha relatado una anécdota reciente. Tras la noticia de la detención de Maduro, "empezó a correr como la pólvora" una supuesta imagen del momento. Al llegar a la redacción, el equipo digital de COPE activó sus protocolos de verificación con la consigna "ojo, cuidado, vamos a comprobarlo", descubriendo que "esa imagen era falsa". Este ejemplo, ha explicado, demuestra la importancia de los procesos de contraste periodístico.

Claves para identificar contenido falso

El experto ha ofrecido una serie de consejos prácticos para el ciudadano. Para los textos, recomienda sospechar cuando una publicación "promete explicarte en 30 segundos por qué ha subido la factura de la luz" pero dedica varios párrafos a explicar el mercado energético global. "Informaciones que tienen demasiado contexto, pero poco detalle" son una señal de alerta habitual en los contenidos generados por IA.

En el caso de las imágenes, una clave es "fijarse si la sombra acompaña al cuerpo", ya que la IA "de momento no es muy precisa con esto". Para los vídeos, el error suele estar en los detalles del movimiento: "el cuello no acompaña bien al movimiento de la cara o que las orejas, en un momento dado, en milisegundos, como que cambian de forma", ha señalado Cuadrado.

Herramientas para verificar la autenticidad

Afortunadamente, existen aplicaciones que pueden ayudar. Para textos, Cuadrado ha recomendado "IA detector Internext", una herramienta online donde se pega un texto y "te dice qué probabilidad hay de que ese texto, esa información esté hecho con con IA o no". Para los habituales intentos de estafa por SMS o email, ha sugerido la aplicación 'BeBalk', desarrollada por la divulgadora en ciberseguridad María Aperador.

Esta app permite pegar la URL de un mensaje sospechoso para saber si "es una estafa o no, o al menos te dice qué probabilidad hay de que sea una estafa". Es especialmente útil para los típicos mensajes que suplantan a entidades como Hacienda o empresas de paquetería.

Finalmente, para analizar la autenticidad de imágenes y vídeos, el experto ha destacado la plataforma 'AI or Not'. Se trata de una herramienta freemium de una startup tecnológica europea en la que el usuario sube un archivo y el sistema "te da un porcentaje de que ese contenido esté hecho o no con inteligencia artificial". Una solución práctica para combatir la desinformación visual.