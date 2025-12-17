Francisco Serantes, asesor fiscal, sobre los coches eléctricos: "Si te compras uno de 20.000 euros te puedes ahorrar hasta un 15% en la cuota, deduces hasta 3.000 euros de la base"

El final del año se presenta como una constante cuenta atrás para millones de contribuyentes que buscan rebajar la factura fiscal en la próxima declaración de la renta. En el programa 'Herrera en COPE', el economista Fernando Trías de Bes y el presentador Alberto Herrera han desgranado las claves para optimizar el IRPF antes del 31 de diciembre, con un foco especial en la deducción por la compra de un coche eléctrico.

Francisco Serantes, coordinador del grupo de expertos en IRPF de la Asociación Española de Asesores Fiscales, ha explicado que esta ayuda permite una deducción del 15% sobre una base máxima de 20.000 euros. Esto se traduce en un ahorro directo de hasta 3.000 euros en la cuota del impuesto. Para poder beneficiarse, el vehículo adquirido no debe superar un valor de 54.000 euros.

Deducir no es desgravar

Ante la confusión habitual de términos, el profesor Trías de Bes ha aclarado la diferencia conceptual. Según el economista, aunque el efecto final "es pagar menos", no son lo mismo. Desgravar consiste en restar una cantidad de la base imponible, mientras que deducir implica restar el importe directamente "de lo que te toca pagar".

Otras ayudas clave para la Renta

La compra de un vehículo eléctrico no es la única vía para obtener beneficios fiscales. Trías de Bes ha recordado que también existen deducciones para la instalación de puntos de recarga, placas solares o por obras de rehabilitación energética en la vivienda, siempre que se realicen dentro del ejercicio fiscal.

Las donaciones a ONG también tienen un importante retorno fiscal. Los primeros 250 euros donados a una entidad reconocida permiten una deducción del 80% en cuota, es decir, 200 euros. Para el economista, esta opción permite al contribuyente "decidir yo dónde se dedica ese dinero, que no sea el estado".

Por otro lado, la aportación a planes de pensiones sigue desgravando, aunque de forma más limitada que antes. El límite actual se sitúa en 1.500 euros anuales, una cifra inferior a los 8.000 euros de años anteriores, pero que todavía puede suponer un alivio para rentas medias.

También se mantiene la deducción por inversión en vivienda habitual para quienes compraron su casa antes de 2013. Esta permite deducir el 15% de las cantidades aportadas durante el año, con un límite de 9.040 euros. Trías de Bes apunta que se puede realizar una amortización anticipada antes de fin de año para maximizar el ahorro.

Planificación: el gran error a evitar

Negociar con la empresa cambios en el salario en especie es otra estrategia útil. Conceptos como los cheques comida, el seguro médico o la guardería cuentan con exenciones fiscales que reducen la carga impositiva sin disminuir el poder adquisitivo.

Trías de Bes ha advertido sobre uno de los errores más comunes al intentar cerrar el año fiscal: "actuar sin toda la información exacta, o porque tal amigo me ha dicho que hace no sé cuál". El experto subraya la importancia de la planificación fiscal con tiempo y asesoramiento para evitar decisiones precipitadas.

El economista insiste en que, aunque pueda parecer "un rollo", dedicarle tiempo a esta planificación es fundamental. Con una buena estrategia, el ahorro en el IRPF puede oscilar entre los 5.000 y los 25.000 euros anuales, dependiendo de los ingresos de cada persona.