"Hasta ahora todo pago que se realizaba con tarjeta por debajo de los 3.000 euros no pasaba el control de Hacienda, ahora los bancos pasarán esa información mensualmente"

La reciente comunicación de la Agencia Tributaria sobre la obligación de informar de los movimientos en sistemas de dinero electrónico ha generado una notable preocupación. En 'Herrera en COPE', la jefa de Economía, Marta Ruiz, ha aclarado qué pagos de particulares revisará Hacienda a partir del 1 de enero y si la alarma está justificada.

La nueva normativa afecta principalmente a autónomos y empresas. A partir del nuevo año, los bancos deberán enviar mensualmente a la Agencia Tributaria la información de todos los cobros recibidos a través de Bizum y tarjeta. Se elimina así el límite anterior de 3.000 euros para los pagos con tarjeta, lo que permitirá a Hacienda cruzar estos datos con las declaraciones de la renta de los profesionales, quienes deberán tener una factura que justifique cada cobro, incluso si es de solo 10 euros.

Para los particulares, la situación no cambia. Los pagos periódicos y moderados, como los que un padre puede hacer a un hijo que estudia fuera, no levantarán sospechas en Hacienda. El foco de la Agencia Tributaria se pone en las donaciones encubiertas, que se detectan cuando hay descuadres en la declaración de la renta, como una gran inversión por parte de alguien con ingresos modestos. Esas ayudas familiares no tienen por qué ser sospechosas, siempre que no se trate de transferencias elevadas que puedan ocultar una donación para eludir el impuesto correspondiente.

El futuro de Bizum: un 'wallet' español

Patricia Suárez, presidenta de la Sociedad de Usuarios Financieros (ASUFIN), también ha intervenido en el programa para confirmar que el revuelo generado no tiene fundamento para los ciudadanos de a pie, ya que, como ha señalado, "a los particulares no les cambia prácticamente nada la vida, solamente a las empresas y a los autónomos". Además, Suárez ha adelantado una importante novedad: en 2026, Bizum lanzará su propio monedero digital o 'wallet', lo que permitirá pagar en comercios físicos de la misma forma que se hace con una tarjeta.

Esta iniciativa es un paso clave para la soberanía de pagos en Europa, ya que actualmente los sistemas de pago con tarjeta están dominados por operadores extranjeros como Visa o Mastercard. Según Suárez, "es un paso más que están dando los bancos para ganar ellos ese dinero, en lugar de que se lo lleven los dueños de las tarjetas". Este movimiento se enmarca en una estrategia europea para impulsar sistemas de pago instantáneos propios, y Bizum ya ha alcanzado acuerdos con Italia y Portugal para expandir su operativa.

Pagos sin internet y adopción en comercios

Para fomentar su uso, es probable que las entidades financieras ofrezcan a los comerciantes comisiones más bajas por los pagos con Bizum en comparación con las tarjetas. Además, este nuevo sistema permitirá realizar pagos sin conexión a Internet, de forma similar a como ocurre en los aviones. En estas situaciones, el sistema asume el riesgo de la operación, que en el caso de Bizum está limitado a su rango de transacciones, que va desde 50 céntimos a 1.000 euros por operación, con la certeza de que el banco reclamará el importe posteriormente si no hubiera fondos.