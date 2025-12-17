Nata graba un vídeo por Navidad y sorprende por el regalo que pide para estas fechas: que alguien le adopte para "tener un papá y una mamá, es lo que más anhelo"

Pidió hacerse un vídeo y la Justicia lo autorizó. Se llama Nata y vive en un hogar, un lugar destinado a alojar a personas que viven bajo un régimen no familiar. Nata cogió su mate, se colocó al lado del árbol de Navidad y empezó a grabar.

Ese vídeo, que dura un minuto y cuarenta segundos, nos permite conocer un poco más a Nata. Que es decidido pero tímido, que le encanta nadar y que nadar le ayuda a llevar mejor la vida, que va a la escuela y que, aunque le cuesta, se esfuerza porque sabe que será mejor para él. Y que desea, por encima de todo, cumplir un sueño.

Tener una familia.

Ayer se cerró la convocatoria que ha hecho el Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos en Rosario, Argentina. Hay más de 300 familias que han levantado la mano. Ahora comenzará el proceso.

Alamy Stock Photo Rosario, Argentina

Nata encierra una honestidad conmovedora. Ojalá y ese deseo, tan grande y pequeño a la vez, se le cumpla.

La adopción de niños: un acto de amor que transforma vidas

El caso de Nata, que ha traspasado fronteras, es un reflejo de una realidad universal: el deseo de tener una familia. La abrumadora respuesta a su petición en Rosario, Argentina, con más de 300 familias interesadas, demuestra la solidaridad y el anhelo de muchas personas por ofrecer un hogar. Ahora, para Nata, comienza un proceso de selección crucial que, con suerte, culminará con su sueño hecho realidad.

Esta búsqueda de una familia no es ajena a nuestro país. Muchas familias españolas deciden cada año iniciar un proceso de adopción, ya sea nacional o internacional. Un ejemplo de ello es la historia de Rafael y Carolina, una pareja que hace 13 años decidió adoptar en Filipinas. Su experiencia, según han compartido, ha sido "profundamente enriquecedora" para todos, incluyendo a su hijo Lucio, que ahora tiene quince años, y su hija biológica, Victoria.

El camino, sin embargo, no siempre es fácil. Rafael recuerda que el proceso fue "extenso y complicado", pero subraya la importancia del apoyo recibido. En su caso, la Junta de Andalucía les proporcionó la formación necesaria para afrontar los desafíos legales y emocionales. Para ellos, adoptar ha sido una de las mejores decisiones de sus vidas. "Adoptar a un niño es una gran muestra de amor. Es más lo que recibes que lo que das", asegura Rafael, animando a otras familias a considerar la adopción.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso

Este tipo de preparación es fundamental, ya que el camino no es sencillo. La Junta de Andalucía, por ejemplo, ofrece a las familias adoptivas un completo programa que incluye talleres, sesiones informativas y apoyo psicológico. El objetivo es asegurar que las familias estén completamente preparadas para recibir a un nuevo miembro y puedan manejar cualquier situación que pueda surgir durante el proceso de adopción y en el futuro.

Rafael también subraya la importancia de un aspecto crucial en el desarrollo del niño: acompañarlos en la búsqueda de sus orígenes. Esta búsqueda puede ser una parte fundamental de su identidad y desarrollo emocional. Para muchas familias, esto implica mantener una comunicación abierta y honesta con el niño desde una edad temprana y estar listos para responder a sus preguntas a medida que crecen, un proceso en el que también reciben orientación por parte de las administraciones.