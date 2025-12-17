"Un bofetón a Sánchez importante": Carlos Herrera, sobre el mensaje de Europa de los coches de combustión

El locutor Carlos Herrera ha analizado en su programa 'Herrera en COPE' la actualidad de este miércoles, marcada por dos asuntos principales: la rectificación de la Unión Europea sobre los coches de combustión y las novedades en la investigación del caso Plus Ultra, que apuntan directamente al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Herrera ha calificado la decisión de Bruselas como un "mensaje de realismo y sentido común" y un "bofetón a Pedro Sánchez importante".

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

La Comisión Europea ha levantado el veto a los motores de combustión previsto para 2035, una medida que, según el comunicador, supone un "pequeño respiro para muchos compradores" y una victoria para los fabricantes alemanes. Herrera ha criticado duramente la estrategia de Teresa Ribera, vicepresidenta tercera, a la que ha calificado de "equivocada", y ha considerado la campaña contra estos vehículos como "muy injusta con la gente de menos poder adquisitivo".

La trama Plus Ultra salpica a Zapatero

En el plano judicial, el foco se sitúa sobre José Luis Rodríguez Zapatero y su presunta implicación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Tal y como ha recordado Carlos Herrera, ya en septiembre se apuntó en su programa a la "conexión de Zapatero y el rescate de Plus Ultra". Ahora, nuevas informaciones parecen confirmar que "todos los caminos conducen a Zapatero" como el "gran presionador en la SEPI" para que la compañía recibiera 53 millones de euros de dinero público.

La clave de las nuevas revelaciones, publicadas por 'El Debate', es una "muy discreta reunión" que Zapatero habría mantenido en una zona restringida del Monte del Pardo con Julio Martínez Sola, investigado por blanqueo en el caso. El encuentro se produjo apenas 72 horas antes de que Martínez fuera detenido, y tras la cita, este procedió a borrar todas sus conversaciones y mensajes de sus dispositivos electrónicos.

Policías avisan a ZP, ZP avisa a Martínez, Martínez borra dispositivos" Carlos Herrera Director de 'Herrera en COPE'

Para añadir más sospechas, el mismo medio publica que el expresidente del Gobierno se comunicaba con Martínez Sola a través de un móvil de prepago del que se deshizo justo después de la reunión. Herrera ha señalado que "el envoltorio de la reunión del Pardo no les ayuda a desactivar esa sospecha", sobre todo teniendo en cuenta que el investigado activó ocho sociedades en dos meses justo después del rescate de la aerolínea.

Europa Press Efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional durante un registro por parte de la Guardia Civil de la sede de la aerolínea Plus Ultra

Una "explosión controlada" desde la UDEF

La investigación da un nuevo giro con la hipótesis que publica 'The Objective' y que maneja la propia policía. Se cree que una sección de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) habría filtrado a Zapatero su investigación y la inminente detención de su presunto testaferro. La secuencia, según estas informaciones, sería la siguiente: "Policías avisan a ZP, ZP avisa a Martínez, Martínez borra dispositivos".

Esto fue una explosión controlada para blindar a Rodríguez Zapatero" Carlos Herrera Director de 'Herrera en COPE'

Según se ha expuesto en 'Herrera en COPE', tanto la Guardia Civil como parte de la propia Policía creen que el chivatazo fue una "explosión controlada para blindar a Rodríguez Zapatero". El objetivo de esta maniobra habría sido que la UDEF se hiciera cargo del caso como policía judicial, cortando el paso a la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil), en la que los jueces depositan mayor confianza para estas investigaciones.

Herrera ha concluido señalando cómo los "indicios o las sospechas se le están complicando a ZP a cuenta de Plus Ultra", aunque siempre con la presunción de inocencia por delante. Además, ha apuntado a la existencia de otro asunto de gran envergadura, el caso SEPI, que mezcla "muchos nombres y mucho dinero" y que se tratará más adelante.